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今晚變天！東、中部以北雨下到周五 下周再迎鋒面

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央氣象局說今晚開始變天。聯合報系資料照
中央氣象局說今晚開始變天。聯合報系資料照

晚上開始變天。中央氣象局說，今晚鋒面逐漸靠近，加上華南雲雨區東移，中部以北雲量增加，明天水氣會越來越多，除南部平地外，各地留意短暫陣雨，會一直下到周五，其中又以北台灣雨勢較為明顯和持續。下周一則會有另一道鋒面靠近通過。

氣象預報員林定宜說，明天到周五受到鋒面接近及華南雲雨區東移影響，中部以北和東半部都有雨勢，北部、東半部降雨機率高，以短暫陣雨為主，中部和南部山區則是局部短暫陣雨，南部平地維持多雲。明、後兩天都是濕涼天氣型態，到周五才會逐漸緩解。

氣溫部分，林定宜說因為沒有冷空氣，所以明、後天各地低溫沒有大幅度下滑，全台落在16到19度；部分高溫比今天略降，北部、東半部落在23到25度，中南部27到28度。

林定宜說，周五鋒面離開，華南雲雨區水氣減少，僅北部和東半部有局部短暫雨，北部19到25度，中部19到29度，南部21到30度，東部20到25度。

林定宜說，周六水氣更少，周末吹南風，天氣穩定，各地多雲到晴為主，僅東半部有局部短暫雨。

林定宜說，下周一有另一波東北風增強，屆時會提高迎風面北部和東半部降雨機率，預計影響到下周二。

預報 氣象局

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