藝文紓困補助明起受理申請 最快4月初撥款

文化部藝文紓困補助啟動！文化部今發布「文化部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業減輕營運衝擊補助申請須知」第1次公告，凡在1月15日後受新冠疫情影響，導致營運困難的我國藝文事業及自然人，明起都可提出申請，藝文團體最高補助上限250萬元、個人上限6萬元，最快4月初可撥款。

針對今年1月15日至3月31日期間，受到疫情衝擊導致營運困難的藝文事業及自然人，文化部日前公告「文化部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」，並據以訂定減輕營運衝擊補助的申請須知，文化部今第1次公告，包括減輕營運衝擊補助項目、申請表格、須檢附文件等。

文化部指出，申請補助的藝文事業，須為「受疫情影響且於我國設立登記或立案之法人、非法人團體或負責人具我國國籍之商號」，可個別申請「減輕營運困難補助」、「因應提升計畫補助」或合併申請2項補助，每次公告每事業兩項補助合計上限為250萬元。

申請補助的自然人則須為「具我國國籍之個人受疫情衝擊而導致承攬契約或其他相類似之契約受影響者」，則可申請「減輕營運困難補助」，每次公告每人補助上限為6萬元。

減輕營運衝擊補助分為「減輕營運困難補助」、「因應提升補助」2項補助，「減輕營運困難補助」可包括人員薪酬、取消或延期或退票製作成本、場地及設備租金等營運費用；「因應提升補助」則是藝文事業可申請補助，對疫情衝擊提出因應措施，或遭受疫情衝擊期間規畫各項研發創新、人才培育、製作排練、技術提升、數位行銷等計畫。文化部表示，由於提升計畫執行需一定時程，因此該項補助執行期程不受3月31日限制。

文化部強調，第1次公告收件雖自18日起至4月10日止，但將採分批審查，加速撥款時程，第1批審查預計3月底完成，最快4月初撥款，4月後再視疫情狀況進行第2次公告。

文化部表示，「藝文紓困補助、紓困貸款利息補貼、行政調控、振興措施」四大面向對策都已到位，本次特別預算加計「移緩濟急」預算，共將投入15億元進行藝文產業的紓困及振興。