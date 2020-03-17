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推廣原生種 林務局首度提出名錄納入106種植物

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
夏枯草。記者吳姿賢／攝影
夏枯草。記者吳姿賢／攝影

台灣有六成土地為森林所覆蓋，更具有極高生物多樣性，光維管束植物就有4千多種，農委會林務局今日發布一份具園藝及景觀應用潛力的原生森林植物名錄，共106種，盼國人及政府機關多加栽種推廣。

為發掘台灣森林植物的多元永續價值，林務局表示，107年底委託中興大學研究團隊，盤點台灣森林中具有園藝、景觀、蜜源及保健等潛力的各類植物，且陸續於國有林區內展開採種、育苗等工作，期望透過推廣栽植，發揮台灣森林生態系的多元服務價值，也減少對外來種的使用。

林務局今天邀請中華民國景觀工程商業同業公會全國聯合會、中華民國園藝花卉商業同業公會全國聯合會、七星環境綠化基金會、台灣樹木種源保育基金會、林業技師公會等產業界代表簽署備忘錄，將共同推廣原生森林植物栽植。

林務局長林華慶指出，台灣森林的物種多樣性極為豐富，不論是喬木、灌木或地被植物，潛藏許多具有園藝、景觀、甚至醫療保健潛力的物種，但是以往一直沒有進行系統性的盤點與應用推廣。由於原生植物在本土環境長期演化，具有較好的環境適應性、較佳的生態效益、與易於管理維護等優良的栽培特性；透過都會栽植，營造原生植物綠地，更可作為健全都會生態系統的基礎，並營造野生動、植物的生態廊道，有助於人與自然的和諧共生。

林務局推薦適用於園藝、景觀的原生植物名單，包含台灣假黃楊、苗栗紫金牛、天料木等共106種，除了各具不同特色、外型美觀，且多有耐陰、耐旱等特質，適合用於盆栽、庭園、都市綠美化等。例如鐵色有鈍圓的鐮刀狀葉子，成串的紅色果實也是熱門花材，耐旱又抗風，適合栽植於海岸地區。

瓊崖海棠枝葉濃密、樹形優美，非常適合作為行道樹和庭園景觀，甚至具藥用價值；苗栗紫金牛耐陰性強，葉背紫色、葉緣微呈波浪狀、果紅色，是極佳的室內植栽；森氏紅淡比及野鴉椿則具有亮麗花果、豐富蜜源，還可提供鳥類及蜂蝶採食，適宜都市綠化。

3月20日台北希望廣場將舉辦贈苗活動，今年首度全面提供原生樹種，民眾可前往索取。另外，林務局後續將把這份原生森林植物名錄函送行政院公共工程委員會與內政部營建署，增補公共工程常用植栽手冊內的原生植物名錄，作為公共工程植栽規畫設計的指引；也會函送交通部、教育部、觀光局、各縣市政府等常有植栽工程需求政府機關，作為景觀植栽工程發包的參考資訊，也歡迎民間建案多加採用。

台灣假黃楊。記者吳姿賢／攝影
台灣假黃楊。記者吳姿賢／攝影
林務局今天邀請產學界共同推廣栽植原生植物。記者吳姿賢／攝影
林務局今天邀請產學界共同推廣栽植原生植物。記者吳姿賢／攝影

中華民國 行政院 教育部

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