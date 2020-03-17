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清明國道估比往年塞 早兩周休掃墓全線單一費率再七折

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部高公局預估今年清明連假國道比往年更塞。聯合報系資料照
交通部高公局預估今年清明連假國道比往年更塞。聯合報系資料照

今年清明連假自4月2日至4月5日共四天，受到新冠肺炎影響，民眾搭乘大眾運輸的意願降低，清明國道預估比往年更塞。交通部高公局說，鼓勵民眾提前掃墓分散壅塞車流，連假前兩周休（3月21日、22日、28日及29日）採單一費率再七折收費。

高公局表示，自2014年起，均於清明連假前一周休實施通行費率優惠以鼓勵民眾提前掃墓分流。經統計近幾年清明連假前兩周休交通量與連假交通量規模相近，爰提前實施通行費率優惠措施，並於清明連假前兩周休採取單一費率再打七折收費，今年是第二次實施。

高公局說，經試算小型車中長途旅次之通行費率為每公里0.63元，台北（圓山）至高雄之通行費僅213元，較一般費率之343元節省130元，至於短途用路人費用略有增加，遂鼓勵中長途用路人提前掃墓，並請短途用路人不要上國道而改行駛地方道路，均衡各級道路使用。

高公局說，清明連假期間收費措施為4月2日至5日單一費率收費、4月2日至4日0到5時暫停收費及4月5日0到10時暫停收費，建議北返用路人可多利用收假日（4月5日）0到10時暫停收費時段，以避開北返尖峰車潮。

高公局說，清明連假與前兩周休之交通需求大於供給，國道於尖峰時段壅塞在所難免，故建議民眾儘量搭乘公共運輸，如一定要開車上路，務必養足精神再上路，避免疲勞駕駛，注意行車安全，並可利用1968App查詢國道即時路況，彈性調整行車時間或改行駛替代道路，當個聰明的用路人。

清明連假國道交通疏導措施一覽表。圖／交通部高公局提供
清明連假國道交通疏導措施一覽表。圖／交通部高公局提供
國道小型車通行費用差異。圖／交通部高公局提供
國道小型車通行費用差異。圖／交通部高公局提供

連假 國道

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