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乾冷讓秋葵葉片染白 專家籲農民提早防治

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
秋葵白粉病病徵。圖／農委會台南農改場提供
秋葵白粉病病徵。圖／農委會台南農改場提供

正值秋葵陸續開始栽種的時節，涼冷較乾燥的氣候，適合白粉病發生及昆蟲的繁殖，農委會台南農改場提醒農民多留意，注意田間作物健康情形，加強白粉病與葉蟬的防治。

台南場表示，白粉病是常見的作物葉部病害，可感染葉、莖及葉柄，常由下位葉通風不良處開始發病，感染初期於葉片上下表面出現白色至淺灰色圓形小斑，擴大癒合後即似一層白粉狀糖霜覆蓋整個葉面，影響光合作用，嚴重時葉片黃化，乾枯落葉。

因為春、秋兩季通風及光線不足、乾燥但偶爾降雨的環境下危害劇烈，病原菌分生孢子主要藉風吹傳播，訪花昆蟲也可能攜帶而蔓延。

台南場表示，小型害蟲以二點小綠葉蟬危害較嚴重，二點小綠葉蟬體色近綠色，翅膀白色半透明，近末端各有一黑點為特徵。成蟲及若蟲均棲息葉背，除行刺吸葉液造成葉片捲曲萎縮及焦枯，葉片會由邊緣呈淡黃色，並逐漸枯萎，造成植株衰弱。另外尚會分泌蜜露，堆積於葉片或果實表面，誘發煤煙病，不但阻礙葉片光合作用和呼吸作用，而且污染果實降低品質。

防治藥劑可參考「植物保護資訊系統」( https://otserv2.tactri.gov.tw/ppm/ )，或於台南農改場網站「農作物登記用藥」( https://www.tndais.gov.tw/ws.php?id=382 )點選秋葵登記藥劑。用藥時應依標示使用，並嚴格遵守安全採收期。

農改場 農民 農委會

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