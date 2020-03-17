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空汙增新冠死亡率？學者：需更多研究

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
環境流行病學專家漢塞爾表示，空汙和新冠肺炎之間還缺乏更直接的因果關係。(Photo by Health.mil)
環境流行病學專家漢塞爾表示，空汙和新冠肺炎之間還缺乏更直接的因果關係。(Photo by Health.mil)

空汙恐增加新冠肺炎死亡率？歐洲公共衛生聯盟16日警告，空汙所導致的高血壓等慢性病，可能會增加新冠肺炎的死亡率，過去針對SARS的研究也顯示，患者暴露在中度空汙的環境增加8成的死亡率。然而，環境流行病學專家漢塞爾則認為，空汙和新冠肺炎之間的因果關係，還需要更多研究證實。

空汙增SARS死亡率

根據《華盛頓郵報》和《歐洲動態》報導，歐洲公共衛生聯盟警示，空氣汙染導致的高血壓、糖尿病或其他的呼吸道疾病，可能會增加新冠肺炎的死亡率。雖然目前尚未有探討新冠肺炎和空汙關係的研究，但過去曾針對SARS的研究顯示，患者僅暴露在中度空汙的環境下，就比處於低度空汙的患者增加84%的死亡率。

「暴露在空汙和吸菸的新冠肺炎患者，很有可能出現較嚴重的症狀。」哈佛大學公共衛生學院的伯恩斯坦認為。英屬哥倫比亞大學的呼吸內科主任卡爾斯頓也表示，新冠病毒可能會惡化因空汙造成的肺部損傷。

缺乏因果關係

然而，英國萊斯特大學的環境流行病學專家漢塞爾指出，目前這個論述充其量只是合理的「假說」，背後只有兩項證據，一是針對新冠病毒「親戚」的研究，二是對新冠病毒和空汙致病機轉的「推理」。

過去針對SARS或MERS的研究，僅發現肺炎和空汙之間具有關聯性，而不是「因果關係」。新冠肺炎患者的主要症狀為肺炎，比較嚴重的出現急性呼吸窘迫（肺積水），而空汙造成的呼吸道感染，主要是因為當空氣中的懸浮微粒進入肺泡之後，吞噬太多懸浮微粒的巨噬細胞紛紛陣亡，增加肺部感染機率。

漢塞爾表示，目前空汙造成「慢性阻塞性肺疾病」（呼吸道阻塞）的致病機轉已被科學界證實，而科學界也逐漸承認，慢性阻塞性肺疾病將造成新冠肺炎患者更嚴重的症狀，但空汙和新冠肺炎之間還缺乏更直接的因果關係。

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