助實體店家紓困！PChome商店街、愛合購推「網路開店補助方案」

新冠肺炎疫情爆發至今，重創零售實體通路業績，不少店家求自救而轉向線上銷售，根據ihergo愛合購觀察發現，自2月1日至3月15日站內開店數增加2.4成，包括花蓮伴手禮名店豐興餅舖、高雄奧瑪烘焙、台北的蔣老爹麵食等實體店家都紛紛上架，ihergo愛合購即日起推出「防疫期開店輔導專案」，除了免收萬元上架費、廣告費，前3個月業績達標另有回饋獎勵金；PChome商店街也宣布推出「實體店紓困轉型e專案」網路開店振興計畫，全台中小企業擁有實體店面符合條件即可申請，補助前6個月交易0%成交費。

ihergo愛合購「防疫期開店輔導專案」即日起至4月底有實體店面的店家報名，並於報名後2周內完成上架，就可享減免1萬元上架費及站內廣告免收費1個月，上架後3個月業績達標另有最高2％營業額的獎勵回饋。ihergo愛合購指出，近期上架的實體店家分為兩類，一種是實體特色小店，像是信義區生酮甜點店「甜野新星」、 在雙北有3家分店的眷村麵店「蔣老爹麵食」、台北中山區的「雞寶黃金雞」等，另外也有不少是早年在團購市場叱詫風雲、近期回鍋長期上架的店家，例如花蓮豐興餅舖、高雄奧瑪烘焙等。

PChome商店街即日起祭出3大紓困振興專案，從開店費用補助、銷售成交補助、實體店家系統教育訓練等都傾力相挺，提供補助6個月成交費0%，輔導實體店家快速投入網路市場，補助名額有限，額滿為止。