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助實體店家紓困！PChome商店街、愛合購推「網路開店補助方案」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
PChome商店街即日起推出「實體店紓困轉型e專案」網路開店振興計畫，補助前6個月交易0%成交費。圖／PChome商店街提供
PChome商店街即日起推出「實體店紓困轉型e專案」網路開店振興計畫，補助前6個月交易0%成交費。圖／PChome商店街提供

新冠肺炎疫情爆發至今，重創零售實體通路業績，不少店家求自救而轉向線上銷售，根據ihergo愛合購觀察發現，自2月1日至3月15日站內開店數增加2.4成，包括花蓮伴手禮名店豐興餅舖、高雄奧瑪烘焙、台北的蔣老爹麵食等實體店家都紛紛上架，ihergo愛合購即日起推出「防疫期開店輔導專案」，除了免收萬元上架費、廣告費，前3個月業績達標另有回饋獎勵金；PChome商店街也宣布推出「實體店紓困轉型e專案」網路開店振興計畫，全台中小企業擁有實體店面符合條件即可申請，補助前6個月交易0%成交費。

ihergo愛合購「防疫期開店輔導專案」即日起至4月底有實體店面的店家報名，並於報名後2周內完成上架，就可享減免1萬元上架費及站內廣告免收費1個月，上架後3個月業績達標另有最高2％營業額的獎勵回饋。ihergo愛合購指出，近期上架的實體店家分為兩類，一種是實體特色小店，像是信義區生酮甜點店「甜野新星」、 在雙北有3家分店的眷村麵店「蔣老爹麵食」、台北中山區的「雞寶黃金雞」等，另外也有不少是早年在團購市場叱詫風雲、近期回鍋長期上架的店家，例如花蓮豐興餅舖、高雄奧瑪烘焙等。

PChome商店街即日起祭出3大紓困振興專案，從開店費用補助、銷售成交補助、實體店家系統教育訓練等都傾力相挺，提供補助6個月成交費0%，輔導實體店家快速投入網路市場，補助名額有限，額滿為止。

即日起至4月30日符合擁有實體店面條件的店家，即可申請PChome商店街「實體店紓困轉型e專案」，開店一次性費用未稅10,000元，將補助可刷卡12期分期0利率、月付只需833元；銷售成交補助前6個月0%免抽成，不論營業額高低都不再收取成交手續費；此外，實體店家轉型e化可快速透過商店街線上影音系統輔導或專人諮詢，享有平台大流量、各項網店必備的金物流系統與行銷工具，疫情減緩結束後也能延續經營。

ihergo愛合購即日起至4月底推出「防疫期開店輔導專案」，免收萬元上架費、廣告費，前3個月業績達標另有最高2％營業額的回饋獎勵金。圖／愛合購提供
ihergo愛合購即日起至4月底推出「防疫期開店輔導專案」，免收萬元上架費、廣告費，前3個月業績達標另有最高2％營業額的回饋獎勵金。圖／愛合購提供

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