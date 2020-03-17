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我國即將邁入超高齡社會 監委：應重視樂齡教育

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察委員江綺雯、包宗和呼籲相關部會重視樂齡教育。記者蔡晉宇／攝影
監察委員江綺雯、包宗和呼籲相關部會重視樂齡教育。記者蔡晉宇／攝影

監察委員江綺雯、包宗和今天表示，教育部自2008年起推動樂齡教育，相關措施實施迄今已逾十年，但整體計畫缺乏完整架構，法制也長期並未整合，相關政策定位及願景亦不明確，難以符合我國人口快速變遷速度後邁向超高齡社會之變化；因此經監院通過調查報告，請行政院督促教育部確實研議改善。

江綺雯表示，樂齡教育牽涉層面廣，並非是個別部會業務，但我國樂齡教育缺乏政府跨部會統合，導致相關單位各自為政，缺乏系統盤整規畫，資源也因此分散或重置；行政院應對此檢討，讓國家有限資源能發揮整體運用之最大功效。

江綺雯表示，我國將在2026年邁入超高齡社會，整體老年政策已迫在眉睫，政府也在108年度預算中針對長照工作編列高達338億餘元，但整體樂齡教育經費近年卻僅編列1至2億餘元，杯水車薪；應持續積極爭取經費以改善樂齡教育預算不足問題。

江綺雯說，教育部全國樂齡學習中心數由2008年104所，到去年增加為366所，但不僅課程參與人數的統計方式未能呈現真實數據，在與民間異業結盟、導入民間資源部分也有待強化；且部分樂齡學習示範中心成效不彰，應落實退場機制，數量擴充同時，也要兼顧品質均衡發展。

江綺雯說， 國家教育研究院長期投入樂齡教育的政策研究與課程測評研發，卻並未發揮最高教育研究機構的專業角色，過往多數研究僅跟隨教育部政策，且研究重點偏重12年國教課綱等現行教育政策研究，長期忽視樂齡教育；教育部應針對國家教育研究院的功能及定位，進行整體檢討研議，以強化樂齡教育的整體制度、需求評估、決策能力。

教育部 行政院 國樂

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