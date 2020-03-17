恆春半島洋蔥染疫歉收 「傻瓜蔥農」卻逆勢大豐收
屏東恆春半島是國內洋蔥生產重鎮，去年才因暖冬造成歉收，今年又因氣候不穩定染病減產，但「綠農的家」創辦人洪輝祥在車城鄉租地推動無農藥、草生栽植的友善環境農法，2戶蔥農跟進，不僅連續2年挺過異常氣候的考驗，產量、價格都勝過慣行農法，以實例證明這不是「癡人說夢」，種洋蔥不是非「藥」不可；他們笑說，「有人笑我們傻，其實我一點都不傻」。
恆春半島洋蔥種植面積近600公頃，去年因暖冬造成洋蔥普遍長不大，今年又因天雨加上冷熱不穩定氣候感染炭疽病，估計減產逾3成，農委會上周判定為氣候因素導致遲發性災損，連續2年公告符合天然災害現金救助，每公頃補助3萬6000元；恆春半島洋蔥幾乎都採慣行農法，今年每袋大顆15公斤裝產地價180元，低於去年200元水準，蔥農叫苦不已。
「尊重土壤、種植環境的生態健康，才是氣候變遷下的倖存者！」10年前進駐推動友善農法的洪輝祥說，在農村人力短缺、人工成本昂貴的現實環境下，農友只好借助農藥、除草劑與化學肥料，省工、效果好，生產成本也低，對友善農法難接受；他堅信「友善環境，大自然也會回饋我們」，氣候變遷下，友善洋蔥連2年順利跨越災情，就是最好的證明。
他說，4年前開始有蔥農加入「綠農的家」，從慣型農法轉型到友善耕作、無毒管理，第1年收成有限，但前年已繳出亮麗成績單，去年和今年更是在暖冬和疫病災情中，逆勢成長；採用在地黑豆當天然綠肥，土壤有機質及營養源都足夠，且透氣性高，加上草生種植兼具遮陽效果，就算表土10公分內因暖冬升高攝氏3至5度，也不怕根系灼傷，洋蔥健康成長，每分地可收350袋洋蔥，每袋15公斤，成功率達9成，目前已開始採收上市。
他說，進口洋蔥ㄧ斤約35元，運送過程的碳排放是台灣本產的8至10倍，友善洋蔥每斤售價28.8元，包含灑種、移株、彎腰插苗、田間人工除草、拔洋蔥採收、運搬、分級包裝、宅配到府等成本，但每一塊錢從您的手中出來，都如火車頭，促動台灣經濟的公平合理，更重要的是，沒有因生產而毒死蛾類、蝴蝶、蚯蚓，食的安心且以購買支持友善環境，無價之寶。
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