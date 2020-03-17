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宜蘭男子頸部遭刺傷 微創救命術後恢復快

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
羅東博愛醫院心臟血管外科主任賴韋良醫師以微創手術救治，讓頸部受傷者術後即脫離險境，且很快就能返家休養。圖／羅東博愛醫院提供
羅東博愛醫院心臟血管外科主任賴韋良醫師以微創手術救治，讓頸部受傷者術後即脫離險境，且很快就能返家休養。圖／羅東博愛醫院提供

宜蘭縣一名男子頸部遭刺傷，傷及頸動脈，血塊已壓迫到呼吸道，情況非常危急，羅東博愛醫院施以微創手術，救了命。

羅東博愛醫院表示，這名男子遭人刺傷頸部，有生命危險，救護車將男子送醫，羅東博愛醫院急診室醫護團隊緊急為他插管維持生命徵象，並送進手術室搶救。

心臟血管外科主任賴韋良發現，男子送進醫院時，心跳很快、血壓很低，生命徵象呈現不穩定狀態，且因為傷口位於頸部，傷及頸動脈，血塊已壓迫到呼吸道，情況非常危急，一般而言，傷及頸動脈的病人多半來不及送進醫院急救即可能出血致死，但男子幸運因血塊堵住傷口，使出血受阻，才締造了讓醫師緊急搶救的時間，不過頸動脈傷口隨時有大出血的危險，醫護團隊仍不敢掉以輕心。

羅東博愛醫院指出，頸動脈的急性出血，傳統治療方式必須從頸部切開約10公分的傷口、找出血管，並藉由暫時阻斷動脈血流，才能移除出血點的血塊，接著縫合傷口，手術時間長、傷口大，出血也較多。

但賴韋良以微創手術，從病人鼠蹊處開一個小於0.5公分的穿刺傷口，透過X光血管攝影引導，使導管沿著動脈上行至頸動脈出血處，置入包覆型支架，阻斷出血、讓動脈血流恢復暢通，並移除壓迫呼吸道的血塊。

賴韋良指出，包覆型支架通常應用在治療主動脈瘤上，在急性出血的應用上相對較少，但以男子的狀況，在血管內放置包覆型支架阻斷出血，效果很好，且微創手術傷口小、出血少、手術時間短、恢復快，病人很快就可以返家休養，否則若以傳統手術治療，病人術後的恢復會比較辛苦，住院天數拉長，傷口疼痛也會加倍。

男子手術後隔日即可正常飲食、活動，並離開加護病房回到一般病房中休息。

羅東博愛醫院指出，遭遇到進手術房的狀況，通常都是萬不得已，但隨著醫療技術的進步，以微創手術為病人減少痛苦，將使病人術後的恢復之路更簡單輕鬆。

一名男子日前因糾紛，遭人刺傷頸部，有生命危險，店員第一時間叫救護車將男子送醫，羅東博愛醫院急診室醫護團隊緊急為他插管維持生命徵象，並送進手術室搶救。圖／羅東博愛醫院提供
一名男子日前因糾紛，遭人刺傷頸部，有生命危險，店員第一時間叫救護車將男子送醫，羅東博愛醫院急診室醫護團隊緊急為他插管維持生命徵象，並送進手術室搶救。圖／羅東博愛醫院提供

微創手術 羅東

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