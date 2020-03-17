搭乘人數只有一個慘字！ 國道客運持續減班延至4月中

新冠肺炎疫情嚴峻。國道客運業者說，現在每天的搭乘人數只有慘一個字，紛紛決定延長減班到4月中，若疫情沒有控制下來，不排除更長。

首都客運總經理李建文說，目前台北花蓮減班三成，台北到宜蘭減班一成，羅東到基隆也是減班一成，減班的狀況預計到4月中，會視疫情決定是否再繼續延長。

他說，現在客人持續減少中，情況可以用「嚴峻」兩字形容，北花線剛通車，每班只有兩到三個人搭乘。

國光客運總經理吳中錫說，疫情是個未知，從沒遇到這樣的慘況，疫情如果持續，減班的狀況勢必會延長。希望台灣可以採取隔離式防疫，長痛不如短痛，先阻斷人流，待疫情穩定後再開放，不然虧損的狀況只會越來越嚴重，現在旅客量已衰退六成，離峰時段幾乎實施減班，機場路線減班約四成。

統聯客運也自昨起延長減班，預計延到4月15日，後續視疫情而定。整體減班約兩成，其中北花線因為搭乘率大幅下降，因此減班三成。

阿羅哈客運也在官網上公告，3月16日到4月15日間所屬路線實施臨時減班，實際發車時刻請依售票系統及場站時刻為主。