為性別公義奮鬥27年 勵馨執行長紀惠容卸任
勵馨基金會今舉辦新舊任執行長交接典禮，任職27年的紀惠容卸下執行長，交接給新任執行長王玥好，紀惠容說，期許自己的下一站是監察院人權委員，繼續為性別公義社會努力。
勵馨基金會在紀惠容的帶領下，除從事受暴婦女安置服務，也參與「反雛妓運動」等無數場社會倡議行動，也推動多項重要人權法案的制定與修正，包括「兒童及少年性剝削防治條例」、家暴三法、「人口販運防治法」、「家事事件法」等人權法律。
紀惠容今將勵馨旗幟、擴音器交到王玥好手中，象徵持續發聲，她表示，30年來只要勵馨瘩旗幟一出現，就代表著勵馨在社會各個角落，接住每一個受害者。她也強調，勵馨不是慈善團體，期望的是能翻轉社會不平等結構，讓受害女性展現出自身力量。
對於下一步，紀惠容說希望接下來能進到監察院的人權委員會，針對CEDAW、SDG 公約裡不足處做倡議，持續推動性別人權。
王玥好則說，勵馨基金會將轉型，除受害者的緊急安置服務，更會轉向初級預防、教育及倡導、還有三級的發展、支持性服務，陪伴弱勢婦幼生活重建，今年年中更預計推出改版的兒保教案，並持續在全台各地建構性別教育體驗中心。
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