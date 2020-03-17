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疫情傷農雲林縣府收購 每周20噸蔬菜給學校加菜

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林縣府即日起全面收購葉菜救農，轉贈給各校加菜，提倡多吃蔬菜加強防疫保健，一舉兩得。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府即日起全面收購葉菜救農，轉贈給各校加菜，提倡多吃蔬菜加強防疫保健，一舉兩得。記者蔡維斌／攝影

疫情傷農，菜價直直落，雲林縣出現部分農民將心血種的蔬菜耕鋤肥料，農委會祭出救農政策，預定每周在全國收購80噸葉菜，其中蔬菜主產地的雲林縣收購20噸，為學校及長青食堂加菜，收購今天上路，雲林縣長張麗善親赴學校了解加菜情形，並籲大家防疫多吃菜保健康。

疫情發生以來，各地餐廳生意大減，連帶使得國內蔬菜最大供應地的雲林縣農民，因菜價節節下跌，農民叫苦連天，農委會主委陳吉仲日前親赴雲林與農民對話，並和雲林縣府合作將全面收購葉菜，預定全國每周收購80噸，其中雲林收購20噸，雲林今天開始收購並為學校加菜。

雲林縣長張麗善說，葉菜以二崙和西螺產量最多，葉菜約三個月就可採收，目前因銷量大減，唯一方法就是減產，否則一直種一直耕鋤也不是辦法，也傷害農民，因此，縣府將動用四百餘萬元，預進行葉菜收購16周，再視疫情情況決定停購或延續。

張麗善說，葉菜成本價每公斤約八到十元，這次疫情收購每公斤以13元，農民應划算，縣府三家長期和學校合作的供應辦理收購，再把蔬菜直接送給學校，減少輸運成本，所收購蔬菜將送給學校和長青食堂。

今天張縣長帶領教育處長邱孝文及農業處長魏勝德舉行簡單的贈菜儀式，張麗善說，防疫保健多吃蔬菜有益健康，期待購能救農且為孩子和老人加菜，一舉兩得。今天第一宗收購蔬菜送達雲林縣褒忠國小，由廚師料理各種健康蔬菜餐，好吃又營養。

雲林縣府即日起全面收購葉菜救農，並由縣長張麗善（左四）轉贈給各校加菜，提倡多吃蔬菜加強防疫保健，一舉兩得。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府即日起全面收購葉菜救農，並由縣長張麗善（左四）轉贈給各校加菜，提倡多吃蔬菜加強防疫保健，一舉兩得。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府即日起全面收購葉菜救農，轉贈給各校加菜，提倡多吃蔬菜加強防疫保健，一舉兩得。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府即日起全面收購葉菜救農，轉贈給各校加菜，提倡多吃蔬菜加強防疫保健，一舉兩得。記者蔡維斌／攝影

農民 疫情 張麗善

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