疫情傷農雲林縣府收購 每周20噸蔬菜給學校加菜

疫情傷農，菜價直直落，雲林縣出現部分農民將心血種的蔬菜耕鋤肥料，農委會祭出救農政策，預定每周在全國收購80噸葉菜，其中蔬菜主產地的雲林縣收購20噸，為學校及長青食堂加菜，收購今天上路，雲林縣長張麗善親赴學校了解加菜情形，並籲大家防疫多吃菜保健康。

疫情發生以來，各地餐廳生意大減，連帶使得國內蔬菜最大供應地的雲林縣農民，因菜價節節下跌，農民叫苦連天，農委會主委陳吉仲日前親赴雲林與農民對話，並和雲林縣府合作將全面收購葉菜，預定全國每周收購80噸，其中雲林收購20噸，雲林今天開始收購並為學校加菜。

雲林縣長張麗善說，葉菜以二崙和西螺產量最多，葉菜約三個月就可採收，目前因銷量大減，唯一方法就是減產，否則一直種一直耕鋤也不是辦法，也傷害農民，因此，縣府將動用四百餘萬元，預進行葉菜收購16周，再視疫情情況決定停購或延續。

張麗善說，葉菜成本價每公斤約八到十元，這次疫情收購每公斤以13元，農民應划算，縣府三家長期和學校合作的供應辦理收購，再把蔬菜直接送給學校，減少輸運成本，所收購蔬菜將送給學校和長青食堂。