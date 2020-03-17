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菜量大促銷幫賣有限 北農：源頭減量才行

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農民表示，買氣低迷菜太多，趕快找各種方式賣掉，或自行耕鋤，不敢寄望任何人。圖／農民提供
農民表示，買氣低迷菜太多，趕快找各種方式賣掉，或自行耕鋤，不敢寄望任何人。圖／農民提供

天氣回暖，短期葉菜類大爆量，加上新冠肺炎疫情消費緊縮買氣差，農委會救菜價上周推國軍、學校午餐加菜，並提供食物銀行老人供餐；並計畫協調農民緩種、暫時休息，但怎麼做眾說紛紜。有產地農民表示，買氣低迷菜太多，趕快找各種方式賣掉，或自行耕鋤，不敢寄望任何人。

今天北農蔬菜每公斤平均批發價22元，但交易量多達1875公噸，比上一個交易日（15日）1364公噸，增加511公噸（37.4%）。

北農總經理翁震炘表示，耕鋤是現況，若不從源頭管理，再兩三周另一波菜又收成了，菜量實在太大。加上中南部天氣大好，菜長很快。原本供應高級餐廳的高價菜如蘆筍、彩椒等銷路大減；小葉菜類也多到不行，但拍賣市場常是農民的最後希望，農民覺得只要能銷得出去就好，北農還是努力幫忙賣。

農委會表示，國中小學加菜規畫，由地方政府先提出計畫，蔬菜由農委會補貼購買；國軍部分原本國軍有26個副供站，原本就有農民團體供應食材，由這些農會或合作社提出每周兩次加菜計畫，費用由農糧署支應。

農委會說，至於蔬菜提供慈善團體食物銀行部分，優先採購輔導處名單上青農的農產品。但耕鋤或緩種究竟每分地補助多少，現階段農糧署還沒有定案。

雲林廖姓農民表示，在鄉下早餐店彼此問候語是「你有沒有在割菜？」若沒有就彼此恭喜，因為壓力減輕了，在菜區現在空園子很多。

廖姓農民說，雲林西螺、二崙是最大的菜區，原本大家都有共同的承銷商，但承銷商庫存還有菜，買氣差，因此收的不多，原本農民可能一天交300件，現在可能只交100件或150件，最後只好自行處理（耕鋤）。

他說，農委會委託合作社、農會，跟農民收購葉菜，一天要出20公噸，分送給國軍、學校午餐加菜、還有弱勢團體，他有兩甲地，若認真出貨一天至少可供應兩公噸以上，要解決產地普遍性的大盛產，以及普遍性的消費低，恐怕杯水車薪；政府希望農民自己減班休息，但農民就是靠這塊地生活，緩種該怎麼緩、誰先緩還未明，他還是先自救比較實際。

陳姓菜農表示，總消費量不變，就是消費板塊挪移，加菜也只是排擠其他消費，吃不完也是丟棄，無法解決問題；農民沒辦法緩割，有菜不割，可能很快就開花了或老了，採收下來沒處去，加上也沒得暫時冰存，只能選擇耕鋤一途。

農民 農委會 國軍

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