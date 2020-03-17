手術治療加持續運動 男肝癌患者終獲新生

40歲的張姓男子罹有B肝與重度脂肪肝卻未定期追蹤，加上長年飲酒未節制，酒過三巡後感到腹脹難耐，隔天緊急就醫安排超音波檢查，發現肝臟有一顆腫瘤，並確診為肝癌，所幸採取「肝臟兩處切除手術」後，術後一年半肝癌並無復發，加上配合每天運動，脂肪肝也降為輕度，讓他對人生重燃自信。

亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科醫師張家熙指出，張男身高168公分，體重102公斤，患有重度脂肪肝。經檢測，血液中B型肝炎病毒量數值爆表，血脂肪、血糖也略高，腹部超音波顯示肝脾腫大，並有重度脂肪肝及肝實質化病變，且在病毒、酒精、代謝症候群催化之下，產生肝纖維化及肝癌，故首要之急是申請強效抗病毒藥物，穩定肝功能後再接受癌症治療。

參與手術的一般外科醫師王銘嶼也表示，因為張男的肝硬化程度嚴重，手術風險過高，於是先採取栓塞化學治療，切斷腫瘤的氧氣和營養供應，同時以化療藥物殺死肝癌細胞，並切除肝臟第4葉和第7葉，術後兩周患者即順利出院。

手術後張男每天加入重訓，搭配清淡飲食，順利在一年半瘦下20公斤，門診追蹤結果，除了肝癌沒有復發外，也從重度脂肪肝轉為輕度脂肪肝，並從此戒除酒精，並定期回診追蹤B型肝炎。

張家熙提醒民眾，肝癌很容易復發，即便治癒後，仍須定期追蹤，建議有慢性肝炎或肝硬化的患者，一定要定期抽血，及每半年做腹部超音波檢查，才能早期發現、早期治療。