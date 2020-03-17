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假日運動員易生運動傷害 上班族膝關節抽出30毫升積水

聯合報 / 記者游振昇/台中即時報導
假日運動員易生運動傷害，尤其膝關節部位，醫師呼籲應循序漸進。記者游振昇／攝影
假日運動員易生運動傷害，尤其膝關節部位，醫師呼籲應循序漸進。記者游振昇／攝影

新冠肺炎疫情未減，衛福部鼓勵大家多運動提高免疫力，30歲上班族陳小姐卻因運動過量受傷，台中慈濟醫院復健科醫師張瓊玟提醒，運動健身應當循序漸進，避免當「假日運動員」，免疫力還沒提高就先受傷。

陳小姐是上班族，她假日到游泳池瘋狂運動，隔天右膝蓋疼痛腫脹無法走路，到台中慈濟醫復健科門診，醫師張瓊玟用超音波檢查膝關節發現髕骨上方有異，用空針抽出30毫升的積水，陳小姐驚訝不已，張瓊玟診斷這是關節使用過度造成的運動傷害

張瓊玟表示，陳小姐平時沒有運動，一到假日就超量游泳運動，加上暖身不足或運動姿勢等問題，導致膝關節發炎積水，類似情況也常見於跑步運動，因肌力不足使肌肉或肌腱受傷。這種俗稱「假日運動員」的病人，屬於運動傷害的高危險群。

張瓊玟提醒，運動要循序漸進，平時應建立固定運動習慣，不要全部集中在假日，健康成人可採國民健康署建議的「531」原則，每周平均運動5天，每天平均30分鐘，心跳達到每分鐘110次以上，或做到些微喘還能說話的運動強度即可。

張瓊玟表示，除了均衡飲食，適當補充蛋白質，能供給身體肌肉所需基礎，配合運動鍛鍊肌力，進而提高基礎代謝率，達到減重的目標；她建議想運動卻沒有運動習慣的人，找到適合樂趣的運動，和朋友或志同道合的人一起運動，提升運動樂趣，避免只有同一種運動大量重覆單項動作所產生的傷害。

復健 運動傷害

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