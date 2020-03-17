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有摩洛哥團前車之鑑 突尼西亞台灣團連夜撤退像逃難

聯合報 / 記者張雅婷/突尼西亞即時報導
電影星際大戰在撒哈拉沙漠，搭建的場景。記者張雅婷/攝影
電影星際大戰在撒哈拉沙漠，搭建的場景。記者張雅婷/攝影

這幾天遠在非洲的北非5國家一下子被我國外交部升為紅色警戒，昨天摩洛哥政府甚至鎖國，讓剛到摩洛哥的台灣旅客措手不及，而在北非5國中間的突尼西亞目前也有台灣旅客正在走行程，其中有一團12日出發預計21日返台的台灣團，昨天剛走到撒哈拉沙漠區時，領隊在傍晚通知團員，「因有摩洛哥的前車之鑑，公司將安排提前返台」，結果一行人才剛到撒哈拉沙漠，走完當天騎乘駱駝行程入住飯店，僅短短近6個小時吃飯、梳洗、休息後，在當地時間17日凌晨2時連夜搭車北上往返，將耗時6小時，就擔心像摩洛哥一樣回不了台灣。

而該團回台的過程中也波折不斷，先是得知我國宣布包含杜拜轉機的旅客返台後須居家檢疫，再來是阿聯酋宣布停飛杜拜台北航線，但這都還沒有影響行程，原本旅行社安排旅客可以走完行程，按照預定日期於19日搭土耳其航空至伊斯坦堡轉機返台，直到16日摩洛哥鎖國，旅行社也趕緊通知在突尼西亞的團趕緊回國，最後改成搭乘阿聯酋航空自突尼斯往於杜拜、泰國曼谷轉機，再搭乘長榮航空返台。

在當地也得知突尼西亞政府總理在16日晚間宣布，禁止外國人再入境，但開放讓外國人出境，因此仍在走行程的台灣團也管不了剛好在沙漠中，全團暗夜趕路返回首都突尼斯搭機返台。

旅客形容，這緊張的氣氛好像當年國民黨從大陸撤退至台灣般刺激；也有旅客擔心參與不了女兒的婚禮，原本想提前返台，並搶到須自費新台幣五萬多元的商務艙時還開心表示搶到票了，因為不到半小時，該段機位已翻倍成十萬元，還是有人在搶位子，結果得知原先轉機的伊斯坦堡也宣布也居家檢疫後，決定退票與團體共進退；雖然旅客都認為當地疫情並不如台灣政府所言的嚴重，但為了日後健康著想，雖留下一點遺憾卻也建立起共患難的情誼，並相約等疫情結束再一起回來完成未完成的旅程。

在突尼西亞旅行的其中一台灣團16日剛到撒哈拉沙漠，17日凌晨就連夜趕車撤退。記者張雅婷/攝影
在突尼西亞旅行的其中一台灣團16日剛到撒哈拉沙漠，17日凌晨就連夜趕車撤退。記者張雅婷/攝影
在突尼西亞旅行的其中一台灣團16日剛到撒哈拉沙漠，17日凌晨就連夜趕車撤退。記者張雅婷/攝影
在突尼西亞旅行的其中一台灣團16日剛到撒哈拉沙漠，17日凌晨就連夜趕車撤退。記者張雅婷/攝影
在突尼西亞旅行的其中一台灣團16日剛到撒哈拉沙漠，17日凌晨就連夜趕車撤退。圖為英倫情人電影場景拍攝地米德斯。記者張雅婷/攝影
在突尼西亞旅行的其中一台灣團16日剛到撒哈拉沙漠，17日凌晨就連夜趕車撤退。圖為英倫情人電影場景拍攝地米德斯。記者張雅婷/攝影

突尼西亞 轉機

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