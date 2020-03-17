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旅遊團困摩洛哥、祕魯 外交部：團員平安 積極協處中

聯合報 / 記者徐偉真/台北即時報導
外交部發言歐江安。記者蔡佩芳／攝影
外交部發言歐江安。記者蔡佩芳／攝影

受到新冠肺炎疫情影響，雄獅旅遊旅遊團受困摩洛哥及祕魯；外交部今天表示，已聯繫相關駐處和領隊取得聯繫，確認團員都平安，目前正積極協助國人返台。

摩洛哥15日緊急關閉國門，目前雄獅旅遊有10團團員困在當地；秘魯總統16日上午緊急宣布全國進入戒嚴狀態，雄獅有兩團共40人滯留當地，無法出境，也以緊急尋求外交部協助。

外交部發言人歐江安表示，摩洛哥全面暫停國際航線運輸，導致我國在摩國觀光的8個旅行團、約132人原訂返台機位遭到取消。

歐江安表示，外交部得知消息後，已立刻指示兼轄摩洛哥的駐法國代表處及駐杜拜辦事處與旅行社領隊取得聯繫，確定我國人均平安，同時也積極協助向航空公司進行交涉，目前原滯留在摩洛哥的三個旅行團已順利改訂其他返國航班。

歐江安說，尚未離境的五個旅行團，外交部已主動聯繫所屬各旅行社說明摩國中斷對外交通的最新規定，並已指示駐處持續接洽相關單位及航空公司，並積極研議協助國人方式，駐處正透過相關管道，瞭解各種可行方案，積極協助國人返台。

歐江安表示，祕魯暫停運輸，導致我國兩個旅行團，一團在首都利馬26人，一團在南部外省景點庫斯科14人，共40名國人的行程受到阻礙。

歐江安說，外交部連繫駐秘魯代表處與上述兩個旅行團取得聯繫，目前兩個旅行團的國人均平安，已安置在旅館休息，駐處正積極聯繫秘魯相關單位，並與航空公司交涉調整返國班機，設法尋求各種解決方案，以協助我國赴秘魯旅遊的國人能順利早日返國。

旅行團 外交部 秘魯

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