高溫上看29度！ 彭啟明：周四鋒面掠過北台灣

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，今天白天比昨天會更回溫，北部可以26-27度，中南部28-29度。

天氣為什麼晴朗，他說，主要是台灣北邊有個高壓逐步東移，吹著偏東風，今天西半部位於背風面，除了有些境外的空氣汙染物外，本地也明顯累積，今天西半部的天氣雖好，但能見度會較差，和單純很晴朗的藍天不大相同，尤其午後可能會到達敏感族群不健康等級，從北到南都有機會。

彭啟明說，下一波的鋒面已經在廣東福建附近醞釀，預計周三在台灣北部海面盤據，周四五掠過北台灣，這波結構鬆散，中部以北及東半部會轉為陰沉偶陣雨，南部雲量略多，溫度稍降一些，但不會太明顯，周五鋒面會逐步東移，逐漸轉晴朗，周末是回溫穩定的好天氣。

他說，目前各種較短中期的預測，類似回溫的天氣會持續十天以上，之後仍有系統影響，但不確定性仍高，還有變數，有待後續的發展，冷空氣多在北方高緯度區域發展，台灣這附近沒有春寒料峭的感受，相對穩定很多。