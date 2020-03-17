侯友宜禁師生出國 劉宏恩：縣市長無權自行頒布禁令

我國單日新冠肺炎確診個案數量再創新高。中央流行疫情指揮中心昨天公布八名確診個案，均在國外感染，目前確診數六十七例，四十例為境外移入；為加強防疫警戒，指揮中心昨天宣布，自十七日起零時起，將東歐十三國、中東十五國與一地區、北非五國及中亞九國等旅遊疫情建議等級，提升至第三級警告。

2020-03-17 00:36