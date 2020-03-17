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侯友宜禁師生出國 劉宏恩：縣市長無權自行頒布禁令
新冠肺炎疫情國際嚴峻，新北市長侯友宜昨天宣布，新北市公私立高中以下的所有師生，原則上一率不准出國，在6月底前有特例才會允許，引起各縣市政府跟風。中央流行疫情指揮中心昨天下午也宣布，全國高中以下學校停止師生出國，適法性引起討論。
政大法律系副教授劉宏恩表示，道德譴責或勸阻民眾出國當然可以，但是法律上縣市首長無權自行頒布「命令」禁止人民出國。
他說，想要有權，「麻煩你請立法院修法」，而且要符合比例原則。防疫不能防到連法治都沒有了。
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