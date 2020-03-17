雖無足夠法律依據可限制 呂秋遠列10理由籲別出國

新冠肺炎疫情全球大流行，中央流行疫情指揮中心昨天宣布，高中以下學校停止師生出國，實施的日期及細節，仍須與教育部討論細節，適法性引起討論；律師呂秋遠在臉書表示，依照目前的法令，沒有足夠的法律授權依據，可以限制人民的出國權利。

但他表示，為了防疫，即使是公務需求，也盡量不要出國，「目前世界各國可能隨時關閉機場與出入境，就算能離開台灣，也不一定能回得來」，萬一接觸到罹患新冠肺炎的人，「你可以自己承擔風險，但是沒有人必須為你承擔風險」。

●全文如下：

雖然依照目前的法令，我認為還是沒有足夠的法律授權依據，可以限制人民的出國權利。但是，我誠摯的希望，即便是公務需求，也「盡量」不要出國。而這個時候會要你出國的老闆或客戶，也不會是你可以長久合作的對象，他根本不在乎你這個人。

為什麼？

1.目前世界各國可能隨時關閉機場與出入境，就算能離開台灣，也不一定能回得來。萬一回不來，你就只能在這個國家繼續工作了，只可惜，到時候你只能孤伶伶的在飯店，看著看不懂的新聞，擔心沒人送飯給你吃。

2.如果是因為擔心浪費已經付出的訂金，一旦不能離開，到時候滯留在當地的費用，恐怕比這些錢還多。即使所謂旅行，就是從一個自己看厭了的地方，漂泊到另一個別人看厭了的地方，但是被關在看厭了的飯店裡，我想你會寧願回到家。

3.許多國家已經採行入境要隔離14天，既然是很重要的事情，能讓你隔離14天後才開始嗎？如果不能，那去了有什麼意義？

4.如果、萬一、假設，不小心真的接觸到一個罹患新冠肺炎的人，即使沒感染，你也不只是害了自己而已，而是增加了許多人的麻煩，你真的好意思嗎？你可以自己承擔風險，但是沒有人必須為你承擔風險。

5.如果、萬一、假設，運氣很好，快樂的完成了想做的事情，而且全程消毒、戴上N95口罩，但是臨時這個國家病例增加，被宣布為三級，回來要隔離14天，你的家人、朋友、同事，都要因為你而生活大亂，你真的過意得去嗎？

6.如果、萬一、假設，不小心真的罹患新冠肺炎，不要以為自己年輕，只會有輕症反應，對肺部的傷害是不可逆的，老闆不會同情你，他甚至會覺得你為公司帶來了麻煩。下一個開除的人，可能就是你了。

7.一年只有12個月，去的時候隔離14天，回來又隔離14天，你的一年就有十二分之一浪費在這裡，你不覺得很可笑嗎？

8.國外的醫療資源，不會比台灣好，而且在國外生病，你可能連症狀都無法清楚描述，不然你講個新冠肺炎的英文來聽聽，氣管有痰要怎麼說？

9.如果因為拒絕出國，而公司懲戒你，我會幫你免費訴訟。基本上，有人要你拿自己的生命開玩笑，我們就來請法官評評理。

10.至於單純出去玩，那就不用說了。愛玩一時爽，全國火葬場，別醬對待自己的同胞，人家沒欠你。為了擔心那麼一點點訂金被沒收而提心吊膽的「玩」，真的不值得。

這次的寒冬可能要很久，我們彼此打氣，好好度過，好嗎？