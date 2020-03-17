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把握好天氣！ 吳德榮：明鋒面到天氣轉變

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
冷空氣減弱、持續回暖，白天舒適早晚微冷。本報資料照片
冷空氣減弱、持續回暖，白天舒適早晚微冷。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，冷空氣減弱、持續回暖，白天舒適早晚微冷；中部以北雲量漸增、其他各地多雲時晴。北部13至25度、中部15至27度、南部14至29度、東部11至28度。

他說，明天至周五台灣附近有一波冷空氣較弱的鋒面，明天、周四水氣增多，天氣轉變；中部以北及東半部轉有局部陣雨，南部雲量增多，白天稍轉涼。

周五水氣逐漸減少、降水漸減緩。周六中部以北近山區仍有局部短暫降雨的機率，平地好轉。周日各地多雲時晴，氣溫回升。下周一另一微弱鋒面掠過北部海面，北海岸、北部山區及東北部降雨機率提高，其他地區影響小。

他表示，周三起的鋒面，冷空氣弱、水氣多，其中雖偶有短暫的降雨空檔，但也有局部性較大降雨發生的機率。由於模式模擬結構較弱的鋒面，有較大的不確定性，應持續觀察模式的調整。

吳德榮 中央大學 天氣動態

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