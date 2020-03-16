疫情帶動遠距數位學習潮 ViewSonic、微軟推免費服務

隨著疫情持續緊繃，加上傳出高中生確診案例之後，各級學校除了持續加強防疫措施，更積極地研究如何讓學生進行遠距學習的可能性。ViewSonic即日起提供台灣中小學以及大專院校免費myViewBoard軟體，提供擁有絕佳互動性的遠距學習解決方案。

ViewSonic 董事長朱家良表示：「在疫情期間，許多學校已經建立遠距教學的機制，透過既有裝置協助學生實行遠距學習，避免因為面對面上課造成傳染的風險。作為教育領域的一份子，我們希望能盡最大的努力，協助學校、老師、學生和家長，尤其是缺乏遠距學習資源的單位，共同度過這段非常時期。」

myViewBoard提供一個開放、支援跨平台的環境，讓學生可以不受地方限制，進行遠距學習。在一個虛擬化的教室中，老師和學生可以運用簡單易用的視訊討論、協同合作、數位白板，以及廣泛的輔助工具，帶來有趣、互動，以及有效率的虛擬學習體驗。

微軟也響應教育部「公私協力 學習不中斷」政策，即日起，微軟Office 365（A1版本）結合教育雲端帳號已全面開通，可直接使用Microsoft Teams遠距教學平台，以及相關微軟全球的數位學習資源與服務，連結微軟全球教育資源與最新技術，讓從小學到大學，師生皆能不受時間、場域等限制，學習不間斷。

全國師生即日起可透過教育部教育雲帳號登入使用Office 365、Microsoft Teams線上教學及協作平台，中小學師生無須申請即可免費使用，預計全國中小學超過250萬名學生及20萬名教師因此受惠。運用Office 365整合教學資源的強大功能，及Microsoft Teams協作平台帶來的高互動性雙向教學溝通，教師可在Microsoft Teams中直接進行簡報、畫面分享，甚至以Windows 10內建的電子白板取代傳統黑板書寫等方式進行跨境的遠端課程；學生學習歷程及老師的教學軌跡在平台上也都能完整保存、機動調整，甚至老師出作業、給分評比都可在線上一鍵完成；教師在課程設計上也能直接串聯多元數位平台資源，例如因材網、酷課雲、Kahoot等。接下來，預計將協助共7,000名陸生，以及非在台的港澳各地僑生加入，進行跨境的遠端課程。