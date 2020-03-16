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摩洛哥緊急鎖國！傳我國十團遭困 觀光局回應了

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
雄獅旅遊目前有兩團共31人在摩洛哥無法離境。聯合報系資料照
雄獅旅遊目前有兩團共31人在摩洛哥無法離境。聯合報系資料照

新冠疫情升溫，疫情除了蔓延歐洲，也燒到北非。據傳，由於15日摩洛哥緊急關閉國門，目前我國共有十團團員困在當地。對此，觀光局也做出回應。

觀光局說，因受新冠肺炎疫情影響，摩洛哥政府宣布暫停往來該國之多數國際航班，致原安排返台班機遭取消，旅客有延後返國情形；經本局洽詢百合、加利利、晴天國際、巨大、雄獅、上選等主要出團旅行社，初步統計，目前於當地之我國旅行團體約計有八團體、124名旅客，預定23日前陸續返台。

觀光局說，因應摩洛哥航班禁令，已與外交部建立聯繫窗口，並提供相關旅行團體聯絡資訊，另要求旅行業者務必密切關注當地航班出入境之資訊及旅行團返台班機安排情形，注意旅客安全維護，妥善照料食宿事宜，如有緊急事件或需協助事項，應盡速聯繫觀光局及外交部協助處理。

另因疫情關係，觀光局說，目前世界各國管制禁令及防疫措施不一，再囑請各旅行社務必注意各國旅遊禁令及航班資訊，隨時掌握班機狀況，確保旅行團體之安全及行程順利，亦呼籲國人避免至疫情等級三級警告的國家非必要旅遊。

稍早雄獅旅遊也說，目前北非有兩團，共31人，正在向外交部求援以出境。

至於3月16日早上秘魯總統緊急宣布全國進入戒嚴狀態，雄獅說目前總計有兩團共40人滯留當地，無法出境，亦以緊急通部外交部請求協助。

因應此疫情影響，雄獅說，即日起至3月31，取消中南美團，總計有三團受影響。

疫情 旅行團 外交部

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