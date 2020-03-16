執意出國染疫公布姓名 恐有適法疑慮及隱匿漏洞

明知危險還去疫情列警告國家，若回國確診將被公布姓名。有法律背景的醫師說，公布姓名是行政罰，須明文規定，目前找不到相關法源；且有旅遊史者可能因此隱匿，反成防疫破洞。

中央流行疫情指揮中心今天在記者會宣布，民眾如果非必要、執意前往新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）旅遊疫情建議第三級「警告」國家，返國要接受隔離或檢疫，不得領取補償，且加收必要費用，費用將訂定後公布。若明知故犯出國還確診，還會被公布姓名。

不少媒體在記者會提出質疑，以往沒有公布確診者姓名，是否有相關法源依據；且指揮中心宣揚不要肉搜確診者、出國者，卻又要公布姓名，精神兩相違背。

此外，指揮中心宣布嚴厲的防疫措施，但施行細節，如「明知故犯」的標準、出國「必要」與否的標準、加收費用多寡，都還沒有討論。陳時中也坦言，相關政策還沒跟法務部討論。

一名有法律背景的醫師晚間接受中央社記者採訪時表示，公布明知故犯出國確診者的姓名，可能查無法源，嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第8條有公布個資相關規定，但這是針對違反隔離檢疫命令者，出國個案並不符適用。

這名醫師指出，公布姓名是一種行政罰，依法如果要公布姓名，必須明文規定，但不管是傳染病防治法或紓困特別條例，都沒有公布姓名的明文規定。就算使用紓困條例第7條「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施」，是否能據此公布姓名，也有疑義。

此外，這名醫師指出，公布確診者姓名是否有助控制疫情也有疑慮，因從旅遊疫情建議第三級國家回國者，本來就要居家檢疫，會跟民眾隔離開來，又公布姓名，恐怕只是嚇阻作用，未必有助防疫。

這名醫師說，以往公布確診者活動史都是因為無法掌握相關接觸者，是為了防治需求；但如果現在會公布確診病人姓名，也可能導致有症狀者除非重症，否則不敢講、不敢就醫，防疫可能就漏掉輕症的病人，反而不利。

疫情指揮中心社區防疫組副組長莊人祥在記者會後表示，國際疫情愈來愈嚴峻，很多國家也被列入旅遊疫情建議第三級的警告區，因2019冠狀病毒疾病目前沒有特效藥也沒有疫苗，如果疫情擴散，會造成醫療資源耗損。

外界對公布確診者姓名疑慮多，莊人祥說，面對新型傳染病來襲，防疫圍堵也很困難、棘手，希望民眾可以配合，相關的出國限制規範「制訂出來能不用就不用」。

台灣感染症醫學會理事長黃立民晚間受訪時表示，若要公布確診者姓名，有必要釐清法源的爭議，是否有明確授權。公布姓名是兩面刃，難以評斷是否有防疫效果。

新光醫院副院長洪子仁上午接受中央社記者訪問時表示，國內現在有對出國者「另眼相看」的氛圍，有些人也對出國者不友善，但這樣的狀況令人憂心，可能有相關旅遊史的人就會隱瞞、有症狀也不去就醫，因為擔心被知道的下場，寧願躲在家裡吃藥，反而造成防疫漏洞。