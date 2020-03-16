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執意出國染疫公布姓名 恐有適法疑慮及隱匿漏洞

中央社 / 台北16日電
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布明知故犯前往警示區染疫旅遊，將加徵防疫費用，並公布姓名。聯合報系記者黃義書／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布明知故犯前往警示區染疫旅遊，將加徵防疫費用，並公布姓名。聯合報系記者黃義書／攝影

明知危險還去疫情列警告國家，若回國確診將被公布姓名。有法律背景的醫師說，公布姓名是行政罰，須明文規定，目前找不到相關法源；且有旅遊史者可能因此隱匿，反成防疫破洞。

中央流行疫情指揮中心今天在記者會宣布，民眾如果非必要、執意前往新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）旅遊疫情建議第三級「警告」國家，返國要接受隔離或檢疫，不得領取補償，且加收必要費用，費用將訂定後公布。若明知故犯出國還確診，還會被公布姓名。

不少媒體在記者會提出質疑，以往沒有公布確診者姓名，是否有相關法源依據；且指揮中心宣揚不要肉搜確診者、出國者，卻又要公布姓名，精神兩相違背。

此外，指揮中心宣布嚴厲的防疫措施，但施行細節，如「明知故犯」的標準、出國「必要」與否的標準、加收費用多寡，都還沒有討論。陳時中也坦言，相關政策還沒跟法務部討論。

一名有法律背景的醫師晚間接受中央社記者採訪時表示，公布明知故犯出國確診者的姓名，可能查無法源，嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第8條有公布個資相關規定，但這是針對違反隔離檢疫命令者，出國個案並不符適用。

這名醫師指出，公布姓名是一種行政罰，依法如果要公布姓名，必須明文規定，但不管是傳染病防治法或紓困特別條例，都沒有公布姓名的明文規定。就算使用紓困條例第7條「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施」，是否能據此公布姓名，也有疑義。

此外，這名醫師指出，公布確診者姓名是否有助控制疫情也有疑慮，因從旅遊疫情建議第三級國家回國者，本來就要居家檢疫，會跟民眾隔離開來，又公布姓名，恐怕只是嚇阻作用，未必有助防疫。

這名醫師說，以往公布確診者活動史都是因為無法掌握相關接觸者，是為了防治需求；但如果現在會公布確診病人姓名，也可能導致有症狀者除非重症，否則不敢講、不敢就醫，防疫可能就漏掉輕症的病人，反而不利。

疫情指揮中心社區防疫組副組長莊人祥在記者會後表示，國際疫情愈來愈嚴峻，很多國家也被列入旅遊疫情建議第三級的警告區，因2019冠狀病毒疾病目前沒有特效藥也沒有疫苗，如果疫情擴散，會造成醫療資源耗損。

外界對公布確診者姓名疑慮多，莊人祥說，面對新型傳染病來襲，防疫圍堵也很困難、棘手，希望民眾可以配合，相關的出國限制規範「制訂出來能不用就不用」。

台灣感染症醫學會理事長黃立民晚間受訪時表示，若要公布確診者姓名，有必要釐清法源的爭議，是否有明確授權。公布姓名是兩面刃，難以評斷是否有防疫效果。

新光醫院副院長洪子仁上午接受中央社記者訪問時表示，國內現在有對出國者「另眼相看」的氛圍，有些人也對出國者不友善，但這樣的狀況令人憂心，可能有相關旅遊史的人就會隱瞞、有症狀也不去就醫，因為擔心被知道的下場，寧願躲在家裡吃藥，反而造成防疫漏洞。

疫情 出國 醫師

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