冷氣團減弱+境外汙染物 西半部39測站空品亮橘燈

知名賣場全聯福利中心是不少民眾的購物聖地，店內時常販售多種新鮮食材，加上許多價格實惠的日常生活用品，還會定期推出多款季節性甜點，每推出必造成一股搶購風潮。日前就有一名網友在臉書社團《 我愛全聯-好物老實説 》中PO文分享，近日他到「台中全聯旗艦店」購物，精緻的裝潢讓他大吃一驚，不禁直呼「真的不像在逛全聯，出來時籃子已滿」。

2020-03-16 20:21