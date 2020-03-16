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冷氣團減弱+境外汙染物 西半部39測站空品亮橘燈

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今晚西半部多個地方空品亮起橘燈。圖／取自空品監測網
今晚西半部多個地方空品亮起橘燈。圖／取自空品監測網

西半部空品拉橘色警報！根據空品監測網資料，由於大陸冷氣團減弱，加上微量境外汙染物影響，截至今晚8時為止，全台有39個空品測站達到對敏感族群不健康的「橘色等級」，範圍北至基隆、南至屏東，涵蓋整個西半部。

39個橘色等級空品測站，北半部包括基隆、新北富貴角、台北古亭、新竹竹東等地，中部有台中豐原、西屯、沙鹿，南投埔里、竹山，彰化大城、線西等地。南部空品最慘，台南轄區5個空品測站新營、麻豆、善化、安南、台南統統都是橘色等級，高雄12測站僅大寮、楠梓、復興為普通黃色等級，其他也統統「亮橘燈」。

環保署表示，今天因為大氣冷氣團減弱，環境風場由東北風逐漸轉為偏東風，受微量境外汙染物影響，加上午後西半部局部地區因光化作用導致臭氧濃度偏高，影響空氣品質，但預估入夜後趨緩。

環保署說，明天仍為偏東風，西半部位於背風側，風速弱、擴散條件差，易有汙染物累積；清晨北部、竹苗與中部沿海地區受渦流影響，汙染物濃度易升高；午後受光化作用影響，西半部地區臭氧濃度易上升。

冷氣團 基隆 環保署

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