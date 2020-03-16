歐美疫情嚴峻英國佛系應對 衛福部醫師傻眼開嗆

新冠肺炎疫情延燒全球，歐美等地確診個案直線攀升，其中英國確診數突破千人，累積死亡數達35人，疫情嚴峻卻「佛系防疫」盼放任傳染達成群體免疫，我國醫師傻眼貼文開嗆「什麼佛系，根本棄甲投降」也憂我國恐因歐洲疫情再擴大。

歐洲地區疫情持續蔓延，英國更放手豪賭，盼讓6成人口感染達到群體免疫的策略能奏效，「佛系防疫」引發關注，台灣竟有民眾附和覺得，我國社區傳播恐難擋，也學習英國防疫，衛福部草屯療養院醫師沈政男認為「荒謬」而在臉書發文。

沈在臉書上先以數據探討英國「放任傳染」，以達成群體免疫的時間和醫療資源；他指出，以R0（基本傳染數）=2.7，而serial interval（傳給下一例所需時間）=4天來計算，英國大概只要72天，等於2個多月就能達成它們「放任傳染」的策略目標人數。

但是否真能達到群體免疫，沈則打了大問號，並明確表示，放任傳染2個多月，至少會有40萬重症病例得住加護病房，但英國僅有4000張床，期間需要多少葉克膜？恐怕連英國專家都算不出來吧。

沈因此直接做出結論並開嗆，認為英國面對疫情，「根本不是什麼佛系防疫，而是棄甲投降。」但沈也說，因英國防疫策略引發各國關注，講了不過兩天，英國政府馬上改弦更張，現在根本沒有什麼群體免疫這樣的說法了。

此外，有人說無症狀不少，因此防不勝防。沈則認為，其實不必防到百分之百，只要3個病例確實隔離2個，讓R0降到1以下，就能有效圍堵。

但他也憂心，從歐洲回來的病例越來越多，若需擴大隔離與檢疫，防疫工程將越來越龐大，問題也會越來越棘手，因此他覺得，指揮中心應思考如何透過科技減輕追蹤負擔，而非一直在想怎麼發放口罩。