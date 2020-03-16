槓上台中市府 環保署：空汙法已提供多項管制工具

行政院日前宣布台中市生煤管制自治條例部分條文因牴觸空汙法無效，引發外界討論。環保署今天表示，空汙法已授權地方政府各項空汙管制工具，包括可擬訂更嚴格的空氣汙染物排放標準、也可依中央主管機關訂定的燃料種類、成分標準或混燒比例，或針對三級防制區內的既存汙染源所訂定應削減汙染物排放量準則，在審查業者展延許可證時納入變更，據以要求轄內業者減排。

環保署表示，台中市政府環境保護局已將加嚴的「台中市電力設施空氣汙染物排放標準」修正草案送請環保署審查核定中，已提供審查意見函請台中市環保局補充說明，後續將會商經濟部審查。

另外，環保署已擬定空氣汙染防制方案草案報請行政院審議，未來直轄縣市主管機關也可依空汙法第7條第2項規定，擬訂轄內長期整體規畫的「空氣汙染防制計畫」，包含應削減汙染物種類、排放量及削減期程等，再於既存固定汙染源許可證展延審查時，依「空氣汙染防制計畫書」所指定削減汙染物排放量內容，納入許可證變更以要求轄內業者依規定期程計算的削減量執行。

環保署強調，減煤不是減少空汙的唯一手段，空汙法已有相當多元管制工具可據以執行。以中火為例，在各項管制策略推動下，不論是其107年空汙排放已較105年減量達23%，或是從國營事業減量盤點承諾、環評承諾事項及加嚴燃煤機組排放標準來看，中火未來空汙排放量均將持續下降，至114年預估減量可達78%。

環保署說，將與經濟部合作持續加強推動國營事業減量盤點，務求提升行政機關督導及檢討力度，為改善空氣品質嚴格把關，空汙改善工作極為重要，但仍應秉持依法行政原則推動各項空汙管制措施。