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東歐、中東等42國升第三級警示 可樂旅遊還有12團在當地
中央流行疫情指揮中心今天宣布，東歐、中東、中亞及北非等42國、1地區旅警提升至第三級警告(Warning)，國人應避免至當地所有非必要旅遊。對此，可樂旅遊表示，目前共12團在當地觀光，會立即協助處理更改班機事。4月30日前東歐、中東、中亞及北非等團體也將依規定辦理退費事宜。
可樂旅遊說，目前有12團，172人（含領隊）於當地進行觀光，將立即通知旅客疫情新規定，並協助處理更改班機事宜。
可樂旅遊說，其他未出發之旅客，將取消4月30日前東歐、中東、中亞及北非等團體行程，並依政府規定配合辦理退費事宜。
按照規定，屬於第三級警告的國家，可按國外旅遊定型化契約第14條（法定關係解約）。退費金額等於旅遊費用扣除必要費用（含行政規費）。
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