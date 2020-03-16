來台外籍人士發病 部分情況須自費醫療檢疫

疫情指揮中心宣布，明天起，從旅遊疫情建議第一、二級國家地區來台短期停留的外來人士且無健保卡者，生病要自付門急診醫療及檢驗費用；從第三級國家來台後發病，可選擇自費集中檢疫14天，治療檢驗仍由台灣負擔。

中央流行疫情指揮中心下午在記者會指出，隨著新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）國際疫情日益嚴峻，對國內防疫安全威脅日增。因旅遊、商務、訪友等目的來台短期停留而無健保納保義務的外籍人士，在國內發病後必須經由檢驗才能排除感染。

指揮中心社區社區防疫組副組長莊人祥記者會後受訪表示，為避免增加國內防疫成本負擔，自3月17日起，自旅遊疫情建議第一、第二級國家、地區來台短期停留的外來人士無健保卡者，在入境後發病，除需自付門急診醫療費用外，也需自付檢驗費用。至於從旅遊疫情建議第三級警告國家地區來台的外籍人士，應該居家檢疫14天，莊人祥說，若沒有地方住，可住集中檢疫所，每天150美元；若發病，因為符合新冠肺炎的「通報定義」，依傳染病防治法規定，治療費和檢驗費由台灣負擔，理由是外來人士如果因醫療費用不就醫，倒楣的還是台灣民眾。

來台短期停留的外籍人士於入境後出現症狀時，如為實施居家檢疫，或為確定病例接觸者實施居家隔離者，都符合嚴重特殊傳染性肺炎通報定義，只要進了隔離病房，必須接受隔離治療及採檢，隔離治療及檢驗費用由政府負擔。

目前除了中國大陸、香港、澳門、韓國、伊朗之外，3月17日起，列入第三級警告國家地區包括東歐、中東、中亞、北非共42國、1地區，以及歐洲申根國家等27國及杜拜等，歐洲、中東、中亞和北非，合計超過70國。