全台最有質感全聯旗艦店 網驚呼：有走進誠品的錯覺

知名賣場全聯福利中心是不少民眾的購物聖地，店內時常販售多種新鮮食材，加上許多價格實惠的日常生活用品，還會定期推出多款季節性甜點，每推出必造成一股搶購風潮。日前就有一名網友在臉書社團《 我愛全聯-好物老實説 》中PO文分享，近日他到「台中全聯旗艦店」購物，精緻的裝潢讓他大吃一驚，不禁直呼「真的不像在逛全聯，出來時籃子已滿」。

原PO在文中提到，先前他到位在台中市西屯區的全聯旗艦店購物時，一走進店內彷彿有走進誠品的錯覺，就連商品也變高級了，他更興奮的說「這間旗艦店真的超酷的，不像在逛全聯，我只是想進去參觀，但出來時籃子已滿，連買一瓶小磨坊胡椒粉都覺得是進口的」。

只見照片中的全聯超市，與我們平時看到的店內裝潢有很大的不同，不僅燈火通明，就連陳列商品的貨架都走木頭質地路線，讓人好像在逛誠品書局而不是超市。事實上，這間全聯是位在台中西屯區文心路二段上的旗艦店，去年8月底才開幕，內部裝潢走高質感路線，除了兩層樓建築佔地相當廣，2樓還結合咖啡廳，是全台首間的複合式全聯。

PO文一出後，立刻引來眾多網友熱議，紛紛留言回應，「這真的是全聯嗎，真希望台北也有」、「這家真的超級好逛，即使我家隔壁就是一間全聯，我還是會跑去那邊購物」、「前幾天有去朝聖，真的超美的，看整排的啤酒很療癒，很像日本超市」、「有像書局的感覺，好想去逛」、「光欣賞都覺得自己是貴婦了」、「覺得很像微風超市，就是那種有錢人常去逛的那種」、「也太有質感，沒想到現在全聯也開始走高質感路線了」、「感覺去裡面逛一下質感就會提升」。

也有曾經造訪過的網友分享，「開幕不久時有去過，麵包看起來格外好吃，樓上還有咖啡廳，很有質感的一間全聯」、「其實現在有很多全聯都走這個路線，分類上還是覺得有點小亂，東西庫存比較容易有現貨，還有熱食區、立食區、二樓有咖啡區」、「前兩天才去逛，旗艦店真的就是不一樣，跟那種平常在地下室的超市差很多，差點逛到忘記回家」。

店內裝潢走高質感路線，除了兩層樓建築佔地相當廣，2樓還結合咖啡廳，是全台首間的複合式全聯。圖擷自 我愛全聯-好物老實説