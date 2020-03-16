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「光耀金」安坑輕軌列車首亮相！預計2022年通車

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新北市捷運三環六線計畫中的安坑輕軌首列車，已在新竹縣湖口鄉的台灣車輛公司工廠內組裝完成，新北市長侯友宜今天前往公司揭幕。記者陳斯穎／攝影
新北市捷運三環六線計畫中的安坑輕軌首列車，已在新竹縣湖口鄉的台灣車輛公司工廠內組裝完成，新北市長侯友宜今天前往公司揭幕。記者陳斯穎／攝影

新北市捷運三環六線計畫中的安坑輕軌首列車，已在新竹縣湖口鄉的台灣車輛公司工廠內組裝完成，新北市長侯友宜今天前往公司揭幕，並視察安坑輕軌列車的生產線。侯友宜表示，安坑輕軌預計在2022年通車，淡海輕軌採用水藍色系設計，安坑輕軌則由民眾公開票選出「光耀金」，安坑輕軌路線全長7.5公里，全線設置9座車站，未來從安坑到台北市可節省15分鐘的時間。

侯友宜表示，淡海輕軌做得很棒，安坑輕軌也同樣交由台車公司打造，不過在國車國造的目標基礎上，更加優化升級，國產比例從淡海輕軌的22%，這次提升至約42%，規格與內裝也達到歐規的標準，具有高度的競爭力。車廂座椅全面採用高強度防火塑料，並藉由適度的車頂包覆及完善的排水規劃，改善先前淡海輕軌營運發生的狀況。

台車公司也介紹安坑輕軌組裝過程，從鋼體、膠合到配線，分成三大階段，列車車頭用國產輕量化板材，取代厚重的金屬板，但又不失強度。

安坑輕軌全線配置15列車，1列車共有5節車廂、62個座位，可搭載265名旅客，且全車採低地板設計，方便乘客上下車，車內也採用大型側窗玻璃，讓旅客搭乘時能飽覽沿途風景。

台車公司表示，目前首輛列車在台車公司組裝完成後，將展開各項完成檢查與功能測試作業，並作為後續列車生產的重要參考依據，預計110年可運抵新店安坑機廠交付。

台車公司董事長蔡煌瑯也說，今年是軌道工業重要的一年，交通部正式把國車國造列入交通政策，未來台車將建立軌道工業的產業鏈，而新北市在8年前就已經淡海將輕軌發包給台車，希望未來也有機會為新竹地區的輕軌，以及淡海輕軌第二期的八里線、深坑線服務。

新北市長侯友宜今天前往台車公司為安坑輕軌首列車揭幕，並視察安坑輕軌列車的生產線。記者陳斯穎／攝影
新北市長侯友宜今天前往台車公司為安坑輕軌首列車揭幕，並視察安坑輕軌列車的生產線。記者陳斯穎／攝影
新北市捷運三環六線計畫中的安坑輕軌首列車，已在新竹縣湖口鄉的台灣車輛公司工廠內組裝完成。記者陳斯穎／攝影
新北市捷運三環六線計畫中的安坑輕軌首列車，已在新竹縣湖口鄉的台灣車輛公司工廠內組裝完成。記者陳斯穎／攝影
新北市捷運三環六線計畫中的安坑輕軌首列車，已在新竹縣湖口鄉的台灣車輛公司工廠內組裝完成，新北市長侯友宜今天前往公司揭幕。記者陳斯穎攝影
新北市捷運三環六線計畫中的安坑輕軌首列車，已在新竹縣湖口鄉的台灣車輛公司工廠內組裝完成，新北市長侯友宜今天前往公司揭幕。記者陳斯穎攝影
新北市捷運三環六線計畫中的安坑輕軌首列車，已在新竹縣湖口鄉的台灣車輛公司工廠內組裝完成，新北市長侯友宜今天前往公司揭幕。記者陳斯穎／攝影
新北市捷運三環六線計畫中的安坑輕軌首列車，已在新竹縣湖口鄉的台灣車輛公司工廠內組裝完成，新北市長侯友宜今天前往公司揭幕。記者陳斯穎／攝影

淡海輕軌 列車

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