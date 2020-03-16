南橫公路天池路段即起每周二、四不開放 遊客別白跑

南橫公路高雄梅山口至天池路段今年元月復通，因考量環境負荷及天池以上道路仍在修復中，除工程車外，公路總局每周二、四暫停開放一般車輛上山，新制度明天（17日）上路。公路局甲仙工務段表示，南橫公路梅山口至天池路段通行時間明天起調整，民眾最好先查詢好相關訊息再上山，以免白跑一趟。

台20線南橫公路因八八風災中斷10年，今年元月13日，南橫公路從梅山口復通至天池，但天池以上路段仍有多處修復工程進行中，高雄道路無法貫通至台東縣。

公路總局公告5日指出，台20臨105線0K-25K（梅山口至天池）自109年3月17日起，每周二、四為管制日不開放通行，其他日開放時段為上午8點至下午1點，人車須於下午3點前離開管制路段，若遇地震、大雨、濃霧、地面結冰或坍方等情況會封閉道路，擅自進入者會依法開罰。

甲仙工務段長陳正偉指出，經過多日宣導，多數民眾都能體諒南橫公路需要適度封路休養生息，明天新制度即將實施，希望有意上山遊客事先查詢道路管制時間與山區路況。此外，近日山區天氣不穩定，若下雨會出現濃霧，下月開始進入汛期，建議遊客雨天避免上山。