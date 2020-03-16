荷蘭停課了 台灣護理師分析政策改變是因為相信專業

新冠肺炎全球大流行，世界各國展開防疫大作戰，最近大家熱烈討論英國的「佛系防疫法」，在荷蘭從事護理工作的護理師則在「Leven in Nederland 台灣護理師的荷蘭生活記實」粉絲專頁中，分享對荷蘭疫情的觀察。

台灣護理師在臉書專頁中指出，荷蘭原本堅決主張，學校繼續上課，社會繼續運作。但在昨天，荷蘭專科醫師協會（Federatie medische specialisten，FMS) 出來呼籲後，政府宣布所有學校、日托、餐廳、電影院、三溫暖、大麻店關閉到4月6日，但2. 雙親都在特殊行業上班者（包含醫護、消防、警政、教育、物流等），學校及日托仍為他們開放，小朋友仍舊可以去上學。

「Leven in Nederland 台灣護理師的荷蘭生活記實」粉絲專頁指出，FMS是荷蘭所有專科醫師聯合協會，代表荷蘭22000個專科醫師。他們的任務就是在二線醫療上給予政府第一線的建議。荷蘭政府在FMS 給他們資料後，就決定直接停止上班跟關閉餐廳三週，並視情況延長或是調整政策。

以下是「Leven in Nederland 台灣護理師的荷蘭生活記實」粉絲專頁分享的荷蘭疫情觀察文：

荷蘭在昨天之前，都還是堅決主張，學校要繼續上課，社會要繼續運作，但還是希望減少人群接觸，所以只做出：

1. 大學以上所有實體課程取消 2. 全國人民盡量在家工作 3. 禁止100人以上的活動

這幾樣措施。

但昨天，荷蘭專科醫師協會（Federatie medische specialisten) 出來呼籲，所有的學校都要立即關閉，以達到抑止病毒傳播的速度。

荷蘭政府這次防疫從頭到尾都聽所謂的專家意見。

荷蘭防疫中央機關是RIVM，地方機關是GGD，即使到昨天，FMS專家會議後向政府提出停課的建議後，GGD的大老闆還是堅持停課是沒有必要的。

那FMS是何許人也？怎麼有辦法反轉政府政策？

FMS 是荷蘭所有專科醫師聯合的協會，代表荷蘭22000個專科醫師。他們的任務就是在二線醫療上給予政府第一線的建議。

第一線的工作人員已經看到病毒鋪天蓋地而來，而且根據他們內部的資料，荷蘭目前重症的病患，有50%都小於50歲，而且沒有潛在疾病。

在他們提供的資料中，可以看出這隻病毒根本跟一般流感完全不同。它的致病率更高、重症率跟致死率更高，而且高危險族群不限於老人或是有慢性疾病的患者，也就是每個人都可能被死神挑上。

越多人感染，重症的人越多，死亡人數更多。

荷蘭227出現第一例，到目前差不多兩週，已經確診1135人，死亡20人。

目前全國政策是，輕症不檢測，全國人民盡量待在家，萬一真的被感染，輕症會自己好，不需要診斷，也不需要治療。檢測跟治療的人力要留給重症病患。所以即使家中有確診病人，其他人出現症狀，只要是輕症，一律不驗。

南荷是荷蘭目前的重災區。他們的醫院員工如果有症狀一律不驗。其他地區各家醫院政策不同，但原則上已經統一在醫院實驗室進行第一次檢驗，不再透過家醫或是GGD。

我們醫院週間一天驗五輪，週末一天兩輪，如果員工懷疑自己被感染，可以由職醫進行評估是否採檢。

目前荷蘭多數醫院處於半關閉狀態，以應付下一波高峰（預計在這兩週）。所有的門診、檢查及非緊急手術取消。病人跟醫護人員，沒有必要不要到醫院去。但醫護人員要有心理準備在疫情爆發時被徵召回去上班。

今天下午五點半，政府宣布：

1. 所有的學校、日托、餐廳、電影院、三溫暖、大麻店關閉到4月6號。 2. 雙親都在特殊行業上班者（包含醫護、消防、警政、教育、物流等），學校及日托仍為他們開放，小朋友仍舊可以去上學。

荷蘭的政府不是蠢，是他們拿到的資料不一定是所謂的第一手資訊。

他們在FMS 給他們資料後，就決定直接停止上班跟關閉餐廳三週，並視情況延長或是調整政策。

專家專家，每個人都可以是專家。端看政府選擇相信那個專家罷了。

所有的資料其實網路上都有，谷歌翻譯是大家的好朋友，所以之後我就不幫大家更新荷蘭的政策了。

我的賣點是我有第一手臨床消息，但是最近連連被怪人激怒，我們就靜靜的看疫情發展吧。

接下來我們大家都要宅在家三週，賞花看鳥打掃家裡，希望疫情快點過去，然後奇怪的人趕快遠離我，不要時不時就來嗆我。