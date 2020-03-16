快訊

行政院拍板！高中以下師生 本學期禁止出國

非必要赴第三級警示地區 返台不給補償、加徵費用且公布姓名

聽新聞
test
0:00 / 0:00

荷蘭停課了 台灣護理師分析政策改變是因為相信專業

聯合報 / 記者魏忻忻／台北即時報導
「Leven in Nederland 台灣護理師的荷蘭生活記實」粉絲專頁分享荷蘭防疫作為。 圖／摘自網路
「Leven in Nederland 台灣護理師的荷蘭生活記實」粉絲專頁分享荷蘭防疫作為。 圖／摘自網路

新冠肺炎全球大流行，世界各國展開防疫大作戰，最近大家熱烈討論英國的「佛系防疫法」，在荷蘭從事護理工作的護理師則在「Leven in Nederland 台灣護理師的荷蘭生活記實」粉絲專頁中，分享對荷蘭疫情的觀察。

台灣護理師在臉書專頁中指出，荷蘭原本堅決主張，學校繼續上課，社會繼續運作。但在昨天，荷蘭專科醫師協會（Federatie medische specialisten，FMS) 出來呼籲後，政府宣布所有學校、日托、餐廳、電影院、三溫暖、大麻店關閉到4月6日，但2. 雙親都在特殊行業上班者（包含醫護、消防、警政、教育、物流等），學校及日托仍為他們開放，小朋友仍舊可以去上學。

「Leven in Nederland 台灣護理師的荷蘭生活記實」粉絲專頁指出，FMS是荷蘭所有專科醫師聯合協會，代表荷蘭22000個專科醫師。他們的任務就是在二線醫療上給予政府第一線的建議。荷蘭政府在FMS 給他們資料後，就決定直接停止上班跟關閉餐廳三週，並視情況延長或是調整政策。

以下是「Leven in Nederland 台灣護理師的荷蘭生活記實」粉絲專頁分享的荷蘭疫情觀察文：

荷蘭在昨天之前，都還是堅決主張，學校要繼續上課，社會要繼續運作，但還是希望減少人群接觸，所以只做出：

1. 大學以上所有實體課程取消

2. 全國人民盡量在家工作

3. 禁止100人以上的活動

這幾樣措施。

但昨天，荷蘭專科醫師協會（Federatie medische specialisten) 出來呼籲，所有的學校都要立即關閉，以達到抑止病毒傳播的速度。

荷蘭政府這次防疫從頭到尾都聽所謂的專家意見。

荷蘭防疫中央機關是RIVM，地方機關是GGD，即使到昨天，FMS專家會議後向政府提出停課的建議後，GGD的大老闆還是堅持停課是沒有必要的。

那FMS是何許人也？怎麼有辦法反轉政府政策？

FMS 是荷蘭所有專科醫師聯合的協會，代表荷蘭22000個專科醫師。他們的任務就是在二線醫療上給予政府第一線的建議。

第一線的工作人員已經看到病毒鋪天蓋地而來，而且根據他們內部的資料，荷蘭目前重症的病患，有50%都小於50歲，而且沒有潛在疾病。

在他們提供的資料中，可以看出這隻病毒根本跟一般流感完全不同。它的致病率更高、重症率跟致死率更高，而且高危險族群不限於老人或是有慢性疾病的患者，也就是每個人都可能被死神挑上。

越多人感染，重症的人越多，死亡人數更多。

荷蘭227出現第一例，到目前差不多兩週，已經確診1135人，死亡20人。

目前全國政策是，輕症不檢測，全國人民盡量待在家，萬一真的被感染，輕症會自己好，不需要診斷，也不需要治療。檢測跟治療的人力要留給重症病患。所以即使家中有確診病人，其他人出現症狀，只要是輕症，一律不驗。

南荷是荷蘭目前的重災區。他們的醫院員工如果有症狀一律不驗。其他地區各家醫院政策不同，但原則上已經統一在醫院實驗室進行第一次檢驗，不再透過家醫或是GGD。

我們醫院週間一天驗五輪，週末一天兩輪，如果員工懷疑自己被感染，可以由職醫進行評估是否採檢。

目前荷蘭多數醫院處於半關閉狀態，以應付下一波高峰（預計在這兩週）。所有的門診、檢查及非緊急手術取消。病人跟醫護人員，沒有必要不要到醫院去。但醫護人員要有心理準備在疫情爆發時被徵召回去上班。

今天下午五點半，政府宣布：

1. 所有的學校、日托、餐廳、電影院、三溫暖、大麻店關閉到4月6號。

2. 雙親都在特殊行業上班者（包含醫護、消防、警政、教育、物流等），學校及日托仍為他們開放，小朋友仍舊可以去上學。

荷蘭的政府不是蠢，是他們拿到的資料不一定是所謂的第一手資訊。

他們在FMS 給他們資料後，就決定直接停止上班跟關閉餐廳三週，並視情況延長或是調整政策。

專家專家，每個人都可以是專家。端看政府選擇相信那個專家罷了。

所有的資料其實網路上都有，谷歌翻譯是大家的好朋友，所以之後我就不幫大家更新荷蘭的政策了。

我的賣點是我有第一手臨床消息，但是最近連連被怪人激怒，我們就靜靜的看疫情發展吧。

接下來我們大家都要宅在家三週，賞花看鳥打掃家裡，希望疫情快點過去，然後奇怪的人趕快遠離我，不要時不時就來嗆我。

荷蘭 醫師 疫情

延伸閱讀

防疫影響情緒 花蓮提供防疫心理諮詢專線

龍騰規畫停課後的教學支援平台 供老師遠端出題

開學防疫Q&A／師生1人確診就停課 雙北等多個縣市學校禁出國

病毒來襲，囤貨之必要 荷蘭人自制「停止倉鼠行為！！」

相關新聞

南橫公路天池路段即起每周二、四不開放 遊客別白跑

南橫公路高雄梅山口至天池路段今年元月復通，因考量環境負荷及天池以上道路仍在修復中，除工程車外，公路總局每周二、四暫停開放...

防疫宅在家追劇也得護眼 專家教你吃出好眼力

新冠肺炎疫情升溫，民眾減少出門，宅在家中追劇、打手遊，眼睛長時間、近距離承受強烈藍光及影像閃動刺激，疲勞、乾澀、血絲，視...

「口罩實名制2.0」備戰！萊爾富VIP會員App推「口罩領取平台」嗶手機快速領

「口罩實名制2.0」方案將於明天（3月12日）上路，新增網路預購、超商取貨管道，如果預購成功並完成付款，於4大超商取貨時...

世界口腔健康日 牙醫籲四字訣常保口腔潔淨

本周五就是「世界口腔健康日」（World Oral Health Day），為響應今年度主軸｢口腔健康全民一起來｣，台灣...

樂桃每天剩三班！台北只飛成田、沖繩、大阪

樂桃航空公布最新航班異動，樂桃說受到新冠肺炎疫情影響，高雄出發航班全停，目前僅剩台北-成田、台北-沖繩、台北-大阪等三條...

荷蘭停課了 台灣護理師分析政策改變是因為相信專業

新冠肺炎全球大流行，世界各國展開防疫大作戰，最近大家熱烈討論英國的「佛系防疫法」，在荷蘭從事護理工作的護理師則在「Lev...

「光耀金」安坑輕軌列車首亮相！預計2022年通車

新北市捷運三環六線計畫中的安坑輕軌首列車，已在新竹縣湖口鄉的台灣車輛公司工廠內組裝完成，新北市長侯友宜今天前往公司揭幕，...

宜蘭大同鄉規模3.6地震 最大震度4級

根據中央氣象局最新資訊，今天下午4時10分發生芮氏規模3.6地震，地震深度4.5公里，震央位於宜蘭縣政府西南方50.1公...

宜蘭大同鄉接連地震 規模3.4

根據中央氣象局最新資訊，今天下午4時15分發生芮氏規模3.4地震，地震深度6.0公里，震央位於宜蘭縣政府西南方49.6公...

因應疫情 兩廳院宣布TIFA台灣國際藝術節節目統統延期

因應疫情變化，兩廳院今天宣布2020TIFA台灣國際藝術節將全數延期，原訂演出節目、周邊活動、工作坊及講座將取消，節目延...

醫院用過口罩帶回家怎麼辦？ 專家這樣說

儘管政府和醫院再三宣導口罩不要亂丟，但雲林各大醫院週邊依舊到處可見亂丟的口罩，雲林縣議會對醫院用過口罩帶回家該如何處理，...

影／台中和平有「土耳其棉堡」打卡新景點 警籲注意安全

最近網路瘋傳台中新秘境，說不用出國也能拍到跟「土耳其棉堡」一樣的美景照片，這是位於台中和平山區的烏石坑溪魚梯，假日遊客多...

熱門新聞

一張圖看一周天氣！北東周三變天 周四雨大又久

疫情圖表／旅遊警示狂響 這77地區入境需居家檢疫14天

只要預購就有！ 口罩實名制2.0可望免抽籤

把握好天氣 吳德榮：周三水氣增多天氣漸轉變

老農津貼+農民退休儲金 農民退休制度出爐

史上降最大 油價創近4年新低

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。