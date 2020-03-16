防疫宅在家追劇也得護眼 專家教你吃出好眼力

新冠肺炎疫情升溫，民眾減少出門，宅在家中追劇、打手遊，眼睛長時間、近距離承受強烈藍光及影像閃動刺激，疲勞、乾澀、血絲，視神經、血管易生病變，嚴重恐致失明，因此除適當用眼，更要懂得「亮眼ABC」、「黃花3鋅」靠吃護眼。

「攝取護眼7大營養素有秘訣。」南投基督教醫院營養師陳怡瑄說，維生素A、B群、C又稱「亮眼ABC」，A能維持黑夜中視覺、滋潤眼睛，從肝臟、蛋黃、牛奶及奶製品、魚肝油，胡蘿蔔、花椰菜、南瓜、芒果、菠菜等深綠或深黃蔬果取得。

B群中，B1參與醣類代謝，產出能量供給視神經，眼睛疲勞，從糙米、燕麥、玉米等全穀類取得；B2缺乏時易使眼睛乾澀、眼球結膜充血、角膜炎等，B12則可預防視神經傷害，能透過牛奶、奶蛋製品、肝臟、蛤蠣和深綠色蔬菜獲取營養素。

維生素C能促進膠原蛋白合成，增加眼睛的微小血管韌性和修護細胞，也有助維持水晶體透明度，降低形成白內障，三餐攝取適量花椰菜、青椒、芭樂、奇異果、柑橘類水果、番茄等深綠蔬菜及水果，才可達到最佳的抗氧化效果。

此外，護眼的還有「黃花3鋅」即葉黃素、玉米黃素、花青素、Omega-3、鋅；陳表示，3C藍光恐致黃斑部病變，補充葉黃素、玉米黃素可減輕眼部因藍光傷害，但人體無法自行合成，多吃深綠色、黃紅色蔬果，並搭配油脂可提高吸收率。

花青素、Omega-3和鋅則能減少水晶體、視網膜、感光細胞等傷害，提高對光的敏感度，也改善眼睛疲勞；花青素多存在茄子、葡萄等紫紅色蔬果，Omega-3則在深海魚、蝦油脂，鋅在全穀雜糧、堅果種子、動物肝臟、紅肉、帶殼海鮮等。