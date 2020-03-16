世界口腔健康日 牙醫籲四字訣常保口腔潔淨

本周五就是「世界口腔健康日」（World Oral Health Day），為響應今年度主軸｢口腔健康全民一起來｣，台灣口腔照護協會理事長黃耀慧表示，民眾應養成正確的口腔保健習慣，謹守定期檢查、刷牙、進食完使用牙線、無糖口香糖或含氟漱口水等「檢、刷、線、嚼」愛牙四字訣外，來降低蛀牙發生率。

世界口腔健康日由全球牙科領域最高權威組織｢世界牙醫聯盟（FDI）｣於八年前所發起，訂為每年3月20日，今年更以「說『啊』！口腔健康大家一起來」為主題，將口腔保健定位為全民運動，呼籲大眾正視並承諾守護口腔健康。

黃耀慧說，據世界衛生組織（WHO）在第60屆世衛大會上曾明確指出：口腔健康與全身健康及生活品質，具實質相關性。而美國牙醫師公會研究報告也表示，糖尿病、心肌梗塞等疾病與口腔、牙周疾病具相關性，其中，唾液與咀嚼動作更扮演重要角色。

他說，年長者、長期服藥、鼻咽癌與自己免疫疾病者等比較會有唾液不足或口乾症問題。人的唾液可協助進食、講話，具清潔殺菌、中和酸鹼與組織修復等保護功能；而咀嚼動作能有效刺激唾液分泌，增加對食物、糖份的清除作用，透過咀嚼所刺激分泌的唾液，富含礦物質，能增加牙齒的再礦物化作用，減低蛀牙的風險。