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因應疫情 兩廳院宣布TIFA台灣國際藝術節節目統統延期

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導

因應疫情變化，兩廳院今天宣布2020TIFA台灣國際藝術節將全數延期，原訂演出節目、周邊活動、工作坊及講座將取消，節目延演日期將另行公告。

2020TIFA的國內節目將全數延期至下半年或明年上半年，確切日期也將公告於國家兩廳院官網以及相關網站。

兩廳院指出，近日全球疫情日顯嚴峻，且台灣日前公告確診案例亦多為境外移入。兩廳院的TIFA台灣國際藝術節，多數節目由世界各國的藝術家共同參與完成，過往超過九成的亮眼票房在疫情的威脅下，反而開始讓場館重新評估演出的可能性。

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，支持防疫措施的同時，又不要折損作品的完整體驗，延期是目前場館能想到最妥善的決定。

此波受影響的包含演出長達9.5個小時的法國導演朱利安・戈瑟蘭「如果可以舔舔我的心劇團」首度來台之作品「玩家、毛二世、名字」，在法國疫情持續動盪下，兩廳院待全球疫情穩定後，將爭取再度來台演出之機會。

而有國際藝術家參與之節目，包含新加坡導演王景生與魏海敏、陳界仁、張照堂所共同創作的「千年舞台，我卻沒怎麼活過」、舞蹈空間舞團與東京鷹「月球水2.0」、王佩瑤與馬來西亞攝影藝術家林猷進、小提琴家魏靖儀、菲律賓華裔大提琴家高炳坤所共同演出的「浮光流影」音樂會等節目，已進行延期演出檔期之安排。

同為2020TIFA的國內節目，包含布拉瑞揚舞團「沒有害怕太陽和下雨」以及動見体劇團的「共鳴体」支持此波防疫決策，同步延期演出，亦已著手安排後續演出之檔期，所有延期演出將先進行演出取消與退票，待演出日期確認後再行開放予觀眾購票。

而2020TIFA周邊活動，包含小事製作「戰鬥果醬2.0」、舞蹈空間舞團「千人舞祭--帶我去月球」以及相關講座、工作坊全數取消，取消節目皆可辦理全額退票，相關退票資訊請見兩廳院售票系統，若有任何疑問，請洽兩廳院售票系統客服中心：（02）33939888。

兩廳院售票 疫情 TIFA

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