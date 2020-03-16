醫院用過口罩帶回家怎麼辦？ 專家這樣說

儘管政府和醫院再三宣導口罩不要亂丟，但雲林各大醫院週邊依舊到處可見亂丟的口罩，雲林縣議會對醫院用過口罩帶回家該如何處理，環保局說，醫院用過口罩帶回家屬生活垃圾，但民眾離院時最好丟在醫院垃圾桶，自保也保人；衛生局進一步說，如果民眾不放心，可用夾鏈袋封存後再放到垃圾桶，千萬不要亂丟。

確診人數逐漸增加，各地都潛伏著感染危險，到醫院用過的口罩，被視為「危險物品」，衛生局和各大醫院近月來加強宣導，並都在醫院出入口放置口罩專用垃圾桶，但記者今天仍直擊各大醫院，發現亂丟口罩情況依舊普遍。

台大虎尾分院、北港媽祖醫院、若瑟醫院停車場一帶，仍到處可見亂丟的口罩，連距離醫院數百公尺的紅綠燈路口，地面也都可見口罩四處飛揚，醫院說，上月間民眾亂丟口罩更嚴重，已派員清理了，但亂丟情況仍未改善。

虎尾一家大型醫院保全人員說，醫院門口放置口罩專用垃圾桶，一天平均都丟有四、五百個口罩，但有不少人戴著口罩離開，也不能強制他們要先丟口罩後再走，這些民眾很容易把口罩亂丟在停車場或路邊。

北港媽祖醫院也表示，都有定期派員清理週邊口罩，但清不勝清，呼籲民眾在醫院用過的口罩，離院時最好丟在專用桶內，一併以醫療廢棄物處理，比較安全，帶回家反而麻煩。

對於醫院用過的口罩該如何處理，也在議會引起關切，議員陳俊龍質問縣府，醫院用過的口罩到底是醫療廢棄物還是一般垃。環保代局長黃富義說，帶回家的口罩仍以生活廢棄物處理，只因在醫院用過，亂丟已涉及傳染病防治法或廢清法，將來是否硬性規定離院前丟棄，會再加強研議宣導。