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影／台中和平有「土耳其棉堡」打卡新景點 警籲注意安全
最近網路瘋傳台中新秘境，說不用出國也能拍到跟「土耳其棉堡」一樣的美景照片，這是位於台中和平山區的烏石坑溪魚梯，假日遊客多，台中和平警分局雙崎派出所昨天周日調派員警在現場疏導交通，引導停車方向，紓解車輛壅塞停滯情形，也勸導民眾勿違規停車，勿前往危險水域戲水。
警方表示，中市和平區烏石坑社區的烏石坑溪最近剛完成「魚梯」工程，網友發現很美麗，抓對角度拍攝更似土耳其知名景點「棉堡」，慕名而來的遊客瞬間擠滿烏石坑山區。
和平警分局雙崎派出所長許棋舜表示，烏石坑社區道路狹小，可供停放車輛地點不多，請民眾進入社區務必遵守交通規則，聽從警方指揮引導，烏石坑溪是公告護溪河段，禁止捕抓魚類，且有林管機關設置「危險水域 請勿戲水」警語立牌，還有部分工程仍未完成，請遊客注意自身安全，勿在危險水域戲水，勿違法垂釣、捕魚，勿進入「魚梯」影響魚蝦洄游，以保護自然生態。
警方提醒，天候不佳時，可能因為上游山區傾盆大雨，而隨時都會有溪水暴漲的可能，當氣象局發布降雨預警，請民眾儘速遠離溪床，以免發生危險。
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