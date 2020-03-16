快訊

各地接連宣布禁師生出國 台大醫：邏輯不通

法國精品 LVMH 動員防疫! 香水工廠改裝「全力生產消毒劑

影／全盲音樂天使林佩貞 今獲周大觀全球熱愛生命獎

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
南華大學應用社會學系二年級學生林佩貞今天上午獲頒周大觀文教基金會「全國熱愛生命獎」。記者陳玫伶／攝影
南華大學應用社會學系二年級學生林佩貞今天上午獲頒周大觀文教基金會「全國熱愛生命獎」。記者陳玫伶／攝影

南華大學應用社會學系二年級林佩貞今天上午獲頒周大觀文教基金會「全球熱愛生命獎章」，林佩貞因早產視力發展不全並逐年退化，青少年時期面臨雙親離異、母親不堪壓力輕生，曾一度封閉自我，後來啟蒙老師蔡佩姍帶她進入基督信仰及學習豎笛，至今能以街頭藝人身分賺錢照顧家中6個弟弟妹妹。

林佩貞出生時體重只有628公克，因視力退化，從小必須花更多心力學習自立生活，後來意外造成視網膜剝離，從視力退化變成全盲，由蔡佩姍協助學習吹奏電子管樂器，並考取丙級按摩技術士證、3張街頭藝人證照，也曾於2018年榮獲總統教育獎。

林佩貞表示，學習音樂讓她走出黑暗，對她來說，豎笛是她生命中很重要的一部分，讓她在最低谷時有機會學習音樂，而林佩貞也透過音樂看到生命的寶貴、希望以及盼望，今天演奏的歌曲「相信有愛就有奇蹟」以旋律、歌詞鼓勵她能帶著信心面對困難，林佩貞也希望能透過這首歌祝福聽到的每個人。

林佩貞雖有視力缺陷，但就學期間非常熱心協助同樣視力不良的同學，林佩貞表示，未來她想藉著音樂、按摩和特殊教育，將自己的生命故事，帶給更多同樣弱視、需要愛的人，讓她的生命故事鼓勵更多弱勢族群。

周大觀文教基金會創辦人周進華表示，林佩貞不只是南華大學、台灣的典範也是全球典範，她的故事讓人相信生命跟愛是無國界的，周進華預計接下來到世界各地頒發全球熱愛生命獎章時也能帶著林佩貞及幾位生命鬥士，透過林佩貞的社工專業，分享活出生命、活出愛的具體經驗。

周大觀文教基金會23年來為永續推動「全球熱愛生命運動」，提倡「天生我材必有用」，已表揚橫跨五大洲、68個國家、包含林佩貞等397位全球熱愛生命獎章得主。

南華大學應用社會學系二年級學生林佩貞（中）今天上午獲頒周大觀文教基金會「全國熱愛生命獎」，與南華大學校長林聰明（左一）、嘉義縣長翁章梁（左二）、周大觀文教基金會創辦人周進華（右二）等人合影。記者陳玫伶／攝影
南華大學應用社會學系二年級學生林佩貞（中）今天上午獲頒周大觀文教基金會「全國熱愛生命獎」，與南華大學校長林聰明（左一）、嘉義縣長翁章梁（左二）、周大觀文教基金會創辦人周進華（右二）等人合影。記者陳玫伶／攝影
林佩貞現場演奏「相信有愛就有奇蹟」，這首歌以旋律、歌詞鼓勵她能帶著信心面對困難。記者陳玫伶／攝影
林佩貞現場演奏「相信有愛就有奇蹟」，這首歌以旋律、歌詞鼓勵她能帶著信心面對困難。記者陳玫伶／攝影
南華大學應用社會學系二年級學生林佩貞（右二）今天上午獲頒周大觀文教基金會「全國熱愛生命獎」，與南華大學校長林聰明（左一）、豎笛啟蒙老師蔡佩姍（右一）、周大觀文教基金會創辦人周進華（左二）合影。記者陳玫伶／攝影
南華大學應用社會學系二年級學生林佩貞（右二）今天上午獲頒周大觀文教基金會「全國熱愛生命獎」，與南華大學校長林聰明（左一）、豎笛啟蒙老師蔡佩姍（右一）、周大觀文教基金會創辦人周進華（左二）合影。記者陳玫伶／攝影
南華大學應用社會學系二年級學生林佩貞（右）今天上午獲頒周大觀文教基金會「全國熱愛生命獎」，由基金會創辦人周進華（左）掛上授帶。記者陳玫伶／攝影
南華大學應用社會學系二年級學生林佩貞（右）今天上午獲頒周大觀文教基金會「全國熱愛生命獎」，由基金會創辦人周進華（左）掛上授帶。記者陳玫伶／攝影

視力 街頭藝人

延伸閱讀

MLB／巴克利隔離前曾造訪天使 球團：目前一切正常

MLB／不受停賽影響 投手大谷復健不關機

「鏡頭怎總是霧霧的？」 婦人就醫才知罹患黃斑部水腫

MLB／失誤用棒子彌補 張育成雙安+春訓首轟

相關新聞

台北亞都麗緻傳啟動3個月無薪假 羅明威：營收掉6成多

繼台中亞緻大飯店熄燈後，麗緻餐旅集團旗下台北亞都麗緻飯店傳出將於4月1日起3個月，每個月放6天的無薪假；亞都麗緻飯店副總...

疫情快速升溫！台大醫學院7年前放這部片 現在是美國最瘋狂追逐的電影？

COVID-19（新冠肺炎）影響美國比亞洲國家晚上許多，過去一個多月美國政府應變作為受到不少國內批評，加上美國受到2003年SARS影響輕微，都使一般美國人對新冠肺炎的認知或警覺心不足。

「口罩實名制2.0」備戰！萊爾富VIP會員App推「口罩領取平台」嗶手機快速領

「口罩實名制2.0」方案將於明天（3月12日）上路，新增網路預購、超商取貨管道，如果預購成功並完成付款，於4大超商取貨時...

老農津貼+農民退休儲金 農民退休制度出爐

農委會爭議多時的農民退休制度即將定案，根據農委會規畫，分為老農津貼，以及農民退休儲金兩項；除了老農津貼每四年依照消費者指...

高汙染車輛禁行 全國首個空品維護區最快上半年上路

為改善汽機車等移動汙染源造成的空氣汙染，前年8月空汙法大修，允許地方可因地制宜畫設空氣品質維護區，限制高汙染車輛進入，但...

像童話故事般奇幻場景 森林繚繞的樹蛙圓形木屋

Treewow Villa O 位於中國浙江省餘姚，略帶童趣的彎曲屋頂造型與木屋結構，在周遭森林綠意的掩映之下，創造出了童話故事中才會出現的奇幻場景。Treewow Villa O由MONOARCHI 度向建築所設計，MONOARCHI 是一家活躍於設計領域的建築設計事務所，公司創始於荷蘭鹿特丹。合夥人均有多年於國外的工作經歷，豐富的設計實踐使MONOARCHI 具有國際化的視野和敏銳的在設計實踐中，信奉簡單的邏輯是思考淬煉的方式，讓設計最終能達成豐富生活。

農企業缺輔導、無低利貸款 農民卻步

農委會去年底推廣農業產銷班企業化經營，農民雖知道農企業才能把產業導向正軌，但要壯大成企業負擔也相對加重，因為變成法人團體後，不僅員工需要勞健保，且幾乎農業的輔導措施、低利貸款都無法申請，農企業歸經濟部管理非農委會，所以寧可只變成合作社場，對成立為農企業卻步。

10秒地震預警4月6日上線 多爭取5秒避難

我國的10秒地震預警系統將於4月6日上線。中央氣象局今天在立法院交通委員會專案報告指出，台灣本島或是近海發生規模4.5以上淺層地震時，目前平均可於地震發生後15秒發布地震預警資訊，未來可望縮短5秒左右。

影／全盲音樂天使林佩貞 今獲周大觀全球熱愛生命獎

南華大學應用社會學系二年級林佩貞今天上午獲頒周大觀文教基金會「全球熱愛生命獎章」，林佩貞因早產視力發展不全並逐年退化，青...

水產燒烤致癌物限量規定 攤販「烤魷魚」不管了

衛生福利部食品藥物管理署今天第二次公告「食品中污染物質及毒素衛生標準」草案，除了醬油製品中3-單氯丙二醇限量標準變嚴，從...

影／豆腐鯊現蹤花蓮港覓食 釣客驚喜拍下悠遊畫面

昨天有釣客到花蓮港東堤釣魚，驚喜見到有一尾豆腐鯊在岸邊悠遊，仔細一看原來是被魚餌南溪蝦吸引，釣客都看到豆腐鯊都很興奮，趕...

被剝奪的導演權威？顛覆被攝者的紀錄片《水底行走的人》

「我的畫家朋友告訴我，若你替一個畫家拍紀錄片，但他不讓你拍他繪畫，那你這齣戲注定拍不成了。」這是電影開頭，導演給觀眾的一席話。就這樣，一部紀錄片立刻讓觀眾陷入了劇情片才有的「懸念」。《水底行走的人》是香港導演陳安琪的作品，曾於2018年台北電影節放映過。

熱門新聞

一張圖看一周天氣！北東周三變天 周四雨大又久

疫情圖表／旅遊警示狂響 這34地區入境需居家檢疫14天

台酒300ml防疫酒精 擴大6通路開賣

把握好天氣 吳德榮：周三水氣增多天氣漸轉變

逼藥師下跪婦找到了 公會呼籲：請多體諒給藥師微笑

史上降最大 油價創近4年新低

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。