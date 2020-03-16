影／全盲音樂天使林佩貞 今獲周大觀全球熱愛生命獎

南華大學應用社會學系二年級林佩貞今天上午獲頒周大觀文教基金會「全球熱愛生命獎章」，林佩貞因早產視力發展不全並逐年退化，青少年時期面臨雙親離異、母親不堪壓力輕生，曾一度封閉自我，後來啟蒙老師蔡佩姍帶她進入基督信仰及學習豎笛，至今能以街頭藝人身分賺錢照顧家中6個弟弟妹妹。

林佩貞出生時體重只有628公克，因視力退化，從小必須花更多心力學習自立生活，後來意外造成視網膜剝離，從視力退化變成全盲，由蔡佩姍協助學習吹奏電子管樂器，並考取丙級按摩技術士證、3張街頭藝人證照，也曾於2018年榮獲總統教育獎。

林佩貞表示，學習音樂讓她走出黑暗，對她來說，豎笛是她生命中很重要的一部分，讓她在最低谷時有機會學習音樂，而林佩貞也透過音樂看到生命的寶貴、希望以及盼望，今天演奏的歌曲「相信有愛就有奇蹟」以旋律、歌詞鼓勵她能帶著信心面對困難，林佩貞也希望能透過這首歌祝福聽到的每個人。

林佩貞雖有視力缺陷，但就學期間非常熱心協助同樣視力不良的同學，林佩貞表示，未來她想藉著音樂、按摩和特殊教育，將自己的生命故事，帶給更多同樣弱視、需要愛的人，讓她的生命故事鼓勵更多弱勢族群。

周大觀文教基金會創辦人周進華表示，林佩貞不只是南華大學、台灣的典範也是全球典範，她的故事讓人相信生命跟愛是無國界的，周進華預計接下來到世界各地頒發全球熱愛生命獎章時也能帶著林佩貞及幾位生命鬥士，透過林佩貞的社工專業，分享活出生命、活出愛的具體經驗。