水產燒烤致癌物限量規定 攤販「烤魷魚」不管了

衛生福利部食品藥物管理署今天第二次公告「食品中污染物質及毒素衛生標準」草案，除了醬油製品中3-單氯丙二醇限量標準變嚴，從0.4ppm降到0.3ppm；也調整燒烤水產製品中致癌物質苯駢芘限量的適用範圍，不管夜市攤商，只適用於食品工廠的包裝食品。

食藥署表示，本草案為第二次公告，草案在108年3月11日公告曾第一次預告，但因條文針對燒烤水產製品的高溫製程汙染物、致癌的苯駢芘規定是否應適用夜市攤商的「烤魷魚」而引發軒然大波。經蒐集各界意見並納入新增修正內容後，重新辦理第二次預告，評論期為60日，蒐集各界意見。

第二次預告的「食品中污染物質及毒素衛生標準」修正草案，包括前次預告內容的微調，針對水產動物油脂於無機砷的規定，以及燒烤水產製品於苯駢芘的規定，也調整3-單氯丙二醇於醬油製品的限量規定，及新增訂鎘於其他未列蔬果植物的適用部位說明。

食藥署食品組科長廖家鼎表示，3-單氯丙二醇是醬油製造過程中經高溫而產生的污染物質，過去我國訂定的限量標準為0.4ppm，雖比美國1ppm的標準嚴格，與國際食品法典委員會（CODEX）的標準相同，但考量國人醬油食用量較多，經過評估擬降到0.3ppm，新標準則和鄰近的韓國相同。

廖家鼎表示，過去針對市售將由監測發現，大多數產品的3-單氯丙二醇都低於o.3ppm，因此新規定對於廠商來說應不至於產生太大的問題，且新制明年1月1日上路，還有時間調整。

至於燒烤水產製品的苯駢芘規定，廖家鼎說食品高溫加工時可能會產生苯駢芘，新的預告辦法則苯駢芘限量規定調整適用範圍，因包裝食品較好控管，因此僅針對食品工廠製造的燒烤水產產品進行管制，路邊燒烤攤商則是加強輔導「不要烤得太焦黑」。