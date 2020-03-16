影／豆腐鯊現蹤花蓮港覓食 釣客驚喜拍下悠遊畫面

昨天有釣客到花蓮港東堤釣魚，驚喜見到有一尾豆腐鯊在岸邊悠遊，仔細一看原來是被魚餌南溪蝦吸引，釣客都看到豆腐鯊都很興奮，趕緊拍下難得的畫面，不過擔心傷害保育類豆腐鯊，大家紛紛將釣竿收起來，不要碰到牠。花蓮縣府表示，海洋委員會禁止捕獲豆腐鯊，若違反規定將罰款3萬至15萬元。

「每個釣客看到豆腐鯊時都超級興奮」蔡姓釣客說，昨天大家在釣魚的時候，一尾應該是豆腐鯊幼鯊從海底浮上來，目測約有5、6公尺，停留10幾分鐘。大家都很好奇為什麼豆腐鯊會離岸這麼近，原來是沿著堤防邊覓食釣餌南溪蝦，大家都先暫停釣魚，拍下難得的畫面。

蔡姓釣客表示，不過豆腐鯊是保育類，大家擔心釣到會觸法，都不敢碰牠。李姓釣客說，第一次遇到豆腐鯊很興奮，但知道是保育類動物，請大家快點收竿，不要碰到牠。

花蓮縣政府農業處長羅文龍說，海委會將豆腐鯊列為保育動物，相關規定中，不管捕獲活體或死體，都需要放回海洋，一旦被發現違反捕撈或販售，罰款為3萬至15萬間元。海洋資源慢慢枯竭當中，豆腐鯊撫育成長過程很緩慢，希望漁民、海釣及大眾，發現豆腐鯊蹤跡時，給予特別的保護，避免受到傷害。