明晚變天！鋒面加華南雲雨區東移 雨下到周五

把握今天好天氣，明天又要變天。中央氣象局說，明天晚上受到鋒面接近及華南雲雨區東移影響，除南部平地，其他地區有雨到周五，出門務必攜帶雨具。

氣象預報員李孟軒說，今天冷氣團減弱，不過受到輻射冷卻效應，今晨自動測站最低溫出現在新北雙溪7.5度，人公測站最低溫則在桃園新屋11.9度。白天陸續回暖，各地高溫23到27度，僅花東要留意零星降雨。

李孟軒說，明天跟今天天氣類似，清晨低溫約15到18度，仍有些涼意，各地高溫則落在24到28度。降雨方面，除了花東有雨，西半部山區也要注意零星降雨。

李孟軒說，預計明天晚上開始變天，受到鋒面接近及華南雲雨區東移，全台各地除了南部平地外，都會轉為有雨天氣型態，一直到周五都要留意局部短暫雨，其中以北台灣降雨較為持續，雨勢也比較明顯。

不過，李孟軒說，周三到周五因為沒有冷空氣，即便下雨，溫度也不會有太大降幅，北部16到25度，中部17到28度，南部19到30度，東部20到25度。

李孟軒說，到了周末水氣減少，轉為多雲到晴，僅東半部仍有局部短暫雨。各地低溫落在18到22度，沒有太大變化，北部高溫則可回升到26到28度，中南部甚至來到31度。