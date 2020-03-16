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餐飲業防疫 台大公衛建議拉大用餐距離加裝隔板

中央社 / 台北16日電
高雄有百貨公司在美食市集架設「透明隔板區」，讓消費者用餐更安心。聯合報系記者謝梅芬／攝影
高雄有百貨公司在美食市集架設「透明隔板區」，讓消費者用餐更安心。聯合報系記者謝梅芬／攝影

為加強防疫，台灣大學公共衛生學院今天建議餐飲業者採取拉大顧客用餐距離、隔桌安排座位、減少來客人數、在餐桌加裝隔板等方式，並落實食品衛生安全規範。

因應2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，台灣大學公共衛生學院今天召開說明會，提出防疫建言。

台大公衛學院食品安全與健康研究所長陳家揚表示，疫情發生以來，民眾擔心感染，到餐廳用餐人數顯著減少，但研判肺炎病毒透過飲用水、食品或食品包材傳染的機率很小，比較需要關切的是表面接觸，因此要餐飲業者必須落實食品衛生安全相關規範。

陳家揚提到，根據現行公共飲食場所衛生管理相關辦法，如工作前手部應用清潔劑洗淨，工作中如有吐痰、擤鼻涕、如廁等污染手部的行為，應洗淨後再工作，廁所應設置足夠洗手設備、清潔劑、擦手紙巾等，廁所應加註「如廁完應洗手」等標語，餐飲業者應落實這些衛生規範。

此外，陳家揚提醒餐飲業者強化員工健康與衛生管理，請生病員工務必在家休息，不要因人力調度，而強迫生病員工到班，並留意時薪人員的健康狀況，並制訂人員調度應變計畫；同時要求員工注意手部清潔，收拾和送餐間要洗手或用酒精消毒，調理即時食品時，應穿戴經消毒的手套或消毒手部，收銀人員和送餐人員務必分流。

陳家揚也建議，餐飲業者應拉高清潔頻率，如餐桌、門把、餐單等顧客或員工常接觸的表面，並提供員工清潔消毒用品、消毒紙巾、酒精洗手液；同時拉大顧客用餐距離，如無法調整餐桌時，帶位時盡量安排隔桌，並減少自助餐（buffet）供餐形式，合菜可多提供一份餐具。

台大公衛學院院長詹長權指出，防疫很重要，但生活也要過，只是生活方式要改變，建議可以仿照紐約市，以餐廳來客人數減半來規劃，或是採取香港模式，在餐桌加裝隔板，而美食街的試吃活動應該暫停，避免消費者沒洗手就將食物放到嘴巴。

餐飲業

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