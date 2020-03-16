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老農津貼+農民退休儲金 農民退休制度出爐

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農民退休制度即將定案，根據農委會規畫，分為老農津貼，以及農民退休儲金兩項。記者羅建旺／攝影
農民退休制度即將定案，根據農委會規畫，分為老農津貼，以及農民退休儲金兩項。記者羅建旺／攝影

農委會爭議多時的農民退休制度即將定案，根據農委會規畫，分為老農津貼，以及農民退休儲金兩項；除了老農津貼每四年依照消費者指數(CPI)調整外，農民退休儲金部分，農民每月繳多少，農委會就相對提撥多少，退休儲金最高12%，越早繳、提撥越多，退休後領的越多，最快下周送交行政院會討論，待行政院核定後，本會期會送交立法院查通過後實施。

立法院經濟委員會今天進行農委會業務報告，農委會主委陳吉仲提出農民退休制度規畫。

根據農委會規畫，農民要參加退休制度，屬於自願提撥，政府另外提供補助，適用對象是年滿65歲，且未領取社會保險老年給付的農保保險人，對加入農保的農民來說，除了65歲領取老農津貼外，農民退休儲金用現階段的基本工資2萬3800元乘以的存繳比率1%至6%，農民可依照意願調整，一年可以調整兩次，農民提繳多少，農委會就提繳多少。

以最高12%計算，農民繳交最高6%1428元，農委會也繳交6%1428元；若以50歲農民存繳15年，退休後(65歲)每月領1萬3000多元；40歲農民存繳25年，退休後領1萬8000元；30歲農民存僥35年，65歲退休後每月可領2萬6000元。

農委會推估，依照現階段以農保被保人5萬9986人推估，年滿50歲者占10%，未滿50歲者20%計算，第一年農委會預算約10.2億元。

農委會輔導處長陳俊言表示，預估若農民年紀60歲，農民存的年限不多，就不太會有意願來參加，因此試算表是5年可能的狀況，不管什麼年紀，只要有農保就能來參加退休制度，農民提撥多少，農委會就相對提撥多少，1%至6%任農民依照自己的情況做選擇，但政府的支出將越來越多，參與人數若增加，最多政府一年要支出超過28億元。

陳俊言表示，若從勞保的比例來看，勞保也有儲金制度，但參與的並不多，也不見得有人願意提撥，都必須看農民個人的意願，他舉例，農民職災保險每個月才繳交15元，但參加的農民也沒有這麼多，正在積極推廣中，越年輕者，會比較有意願提撥。

農民 農委會 老農津貼

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