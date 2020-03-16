鄭文燦：醫療暴力零容忍 警將保障醫事人員權益

桃園市長鄭文燦今天表示，醫療暴力零容忍，桃園市的醫療院所及藥局只要發生言語或肢體暴力，警方都會在第一時間到達現場，以保障醫事人員的權益，也請民眾務必配合。

鄭文燦上午出席防疫專案會議表示，民眾對藥局工作人員的不當行為，桃園市政府除了譴責，也啟動醫療暴力零容忍機制，只要發生語言或肢體暴力，警方都會在第一時間到達醫療院所，相信對醫事人員更有保障，市府從明天起也會送給每個藥局1盒10顆的客家菜包，表達市府的感謝跟慰問。

鄭文燦指出，有鑒於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情全球大流行已經形成，旅遊風險大幅提高，因此已指示教育局，學校的出國計畫8月前一律暫停，私校部分希望也能跟進。而針對1000人以上的大型學校及幼兒園，市府決定採購每部新台幣15萬元的熱顯像儀106部，協助校園防疫。

至於桃園大眾捷運公司，也會在今天完成全線21個車站的熱顯像儀裝置，希望給旅客最大的保障與安心。

鄭文燦說，民政局及衛生局人員在協助檢疫工作上相當辛苦，針對民政同仁部分，若負責10人以下的，每人有1000元的補助費，10個人以上有1500元；內政部也在研議，初步規劃村里長、村里幹事服務4個以下的居家檢疫者，基本補助2000元，每增加一個個案，就多補助300元到500元。

鄭文燦表示，市府支持身障朋友就業，部分庇護工廠和庇護小站因位於人潮較多的醫院、捷運站或機場，為了防疫決定停業，市府考慮運用身障基金給予補貼，讓他們在停業期間同樣可得到照顧，自己也會向勞動部反映，讓身障就業者可以獲得更多保障。