國旅折扣超狂！飯店一晚220元 一日遊599元

新冠肺炎疫情衝擊觀光業，為了搶救國旅，旅行業者紛紛祭出優惠搶客。易遊網今天推出「出發吧！全台散心去」全新國旅企畫，除了提供全台自然系景點特搜攻略外，還享台灣訂房全面下殺33折起、高鐵假期送住宿、國旅一日遊599元起、環島之星商品免費升等專屬旅遊車、全台租車享52折等多項優惠。

易遊網說，此次快閃促銷祭出史無前例的破盤流血價，像是台北明日大飯店每晚含稅只要220元起，每人僅需百元，比吃一餐還便宜。另外還有眾多星級飯店下殺1字頭就住得到，等於每人千元有找，包含和逸飯店‧高雄中山館每晚1795元起、凱達大飯店每晚1788元起、花蓮美侖大飯店每晚1799元起，平日入住再享房型升等。

想待在飯店享用設施，台南大員皇冠假日酒店下殺每晚3336元起，易遊網獨家讓你住滿31小時；新開幕的台中順天環匯酒店，絕美無邊際泳池加上超大客房，是許多旅客的夢想清單，每晚僅3150元起；花蓮理想大地渡假飯店則祭出平假日同價，再免費升等套房，每晚3999元起；福容大飯店淡水漁人碼頭不分平假日一口價3376元，加碼延退一小時。

國內套裝旅遊，易遊網說則有搭高鐵送住宿專案，小資激省價最低只要1490元起。另外，易遊網獨家環島之星Hello Kitty繽紛列車指定商品，兩人成行免費升等專屬旅遊車（價值3000元）。此外，凡訂購5月31日前出發的環島之星商品，出發前一天11時前可免費取消外，再贈旅遊防疫包（內含防菌液30ml與口罩布套）。

易遊網說，熱門激推商品包含環島之星花蓮自由行兩天，搭配五星級飯店住宿，每人最低3250元起；環島之星台南自由行兩天入住台南晶英酒店，再享免費升等套房房型，最低5500元起。

若欲安排一日遊的旅客，易遊網說提供超過50支自然系遊程，像是有阿里山賞櫻、花蓮大農大富賞螢、宜蘭爆紅抹茶山、絕美仙境日月潭等，超狂售價最低只要599元起，且一人成行、天天出發。

此外，因防疫考量，自駕玩台灣正夯，易遊網說嚴選優質租車品牌，推出全台租車52折起優惠，周末假日、連假出遊想來趟自駕旅行，建議民眾即早預訂，以免向隅。