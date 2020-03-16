為民眾多爭取5秒鐘避難 10秒地震預警4月6日上線

我國的10秒地震預警系統將於4月6日上線。交通部中央氣象局今天在立法院交通委員會專案報告指出，台灣本島或是近海發生規模4.5以上淺層地震時，目前平均可於地震發生後15秒發布地震預警資訊，未來可望縮短5秒左右。

立法委員李昆澤於質詢時指出，台灣要通過六個站點確認，時間比較久，日本的地震預警只通過兩站確認但準確度可能較低，可能擾民。氣象局長葉天降表示，若減少站點確認以加快速度，因為誤報率較高，民眾還需要適應。氣象局也在研究用相同的站數確認，但縮短時間的可能。

所謂10秒預警，指的電信業者接收氣象局訊息的秒數，民眾接到手機的簡訊還要3秒，也就是這個系統可爭取到13秒鐘的黃金時間；過去約為18秒。氣象局地震測報中心主任陳國昌補充，目前日本大概6秒左右就可以傳送地震預警的第一報，但是規模、震度等數據大概要到第六、七報才會準確，大概也是10秒鐘。台灣地震第一報也是10秒，但準確率達98.8%。日本民眾多年來已經習於多次警報才趨於正確，若仿照日本，國人不一定能接受。

立委關心，5G上路以後，電信業者發布給手機使用者的秒數可不可以再縮短。國家通訊傳播委員會（NCC）主秘蕭祈宏表示，台灣5G一開始仍與4G併行，速度可能不會再加快，但是3秒鐘已經與日本電信業者一樣了。