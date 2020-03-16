慘淪三份工的打工仔 她說薪水還不到當領隊的三分之一
新冠肺炎疫情癱瘓全球航線，人不來又出不去，導遊、領隊就沒工作，儘管政府針對觀光無薪假潮，每月每人補助最高1萬8960元，不少人選擇另謀出路。
一名有三年資歷的馬來語導遊說，他有收到可以報名培訓課程的資訊，也認同導遊人員職能教育培訓一次就是上七天，因為持續性才會有深度，不過因為課程設計不符合自己的需要，「不會為了上課而上課」，所以不會去報。
他說，以目前課程規畫51小時，每小時158元，上完一次課僅能拿到8058元，如果課的本身對自己沒幫助，每天又汲汲營營找尋新工作，「如果是你，你會想去嗎？」
他說，現在真的是完全沒團狀況，對於未來非常不樂觀，已經在應徵別的工作，不過因為各行各業都受到疫情衝擊，是個連鎖反應，成功錄取的機率比以前低很多，做好長期抗戰的準備，給自己的退路就是去教語言。
另名有五年資歷的女領隊說，只要沒團就是沒有錢，現在只能花老本，即使已經身兼兩份餐飲業，加上外送工作，像個職業打工仔，薪水仍不及先前的三分之一，拚死拚活每個月也只能領到2萬多元，和以前動輒6萬元收入相比差很大，付完房租跟基本開銷就沒了，相當慘。
她也說，雖然一再被灌輸5到7月旅行業將迎來首波大爆發，但因為人只有一個，就算團變多，她還是只能帶一個團，收入和以往相比不會有太大幅度的提升。現在每天都在想下一步該怎麼走，如果疫情持續升溫，政府提供再多的補助、公司提供再多借款，都不足以度過這個觀光寒冬。
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