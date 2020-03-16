農委會擬修法輔助農企業 待盤點後對外宣布

農委會表示，農企業是一定要鼓勵扶持的，農委會針對農企業有相關輔助方案，等方案穩健成熟後，就會對外公布；學者說，技術上的問題是可以討論的，台灣農業不能只有小農經營，這樣無法有競爭力。

農委會主秘范美玲表示，在全國農業會議上，包括下鄉時都曾聽到青年農民的聲音，農委會也針對農企業的需求給予盤點，未來透過修法，都可望納入農企業輔導。

農委會企劃處長蔡昇甫表示，農委會輔導農企業以從事國產農產品的生產、試驗研究、農事服務、休閒農業，以及與農民契作加工、運銷公司為主，現階段正在檢討法規，比如農金局的農民組織及農企業產銷經營及研發創新貸款要點；科技處的強化科技農企業全球經營能量領航前導計畫規定；以及國際處、農糧署、漁業署、畜牧處所主管計畫補助基準等都在盤點中。

逢甲大學國際經營與貿易學系教授楊明憲表示，依照國際經驗，台灣農業要學荷蘭，要有競爭力必須資本化、企業化，但台灣農業現階段僅以個人為主，個人小農經營，沒有競爭力，農業有其特殊性，主管機關輔導都應該要有配套才能有效整合。

他表示，企業要資本化，相對要有專案的農業資金貸款，拉長還款期限，來解決融資問題，才能擴大規模。

楊明憲說，政府強調成立農產外銷平台，應該變成產銷平台，外銷只是其中的一部分，透過平台，能有比較大的供應量，也與通路媒合，也能優先輔導農企業，進行銷售上下游的串接，在這平台也能找到比較合適的相關合作夥伴，對農企業比較有幫助。